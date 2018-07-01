В России с сегодняшнего дня вырастут коммунальные платежи

По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по стране повышение составит около 4 процентов. В ряде регионов этот показатель выше – в частности в Санкт-Петербурге индексация составила 6 процентов.

Лидерами роста стали Москва, Башкарстостан, Омская и Новгородская области. Меньше всего индексация в республиках Северно-Кавказского федерального округа.