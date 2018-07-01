В России с сегодняшнего дня вырастут коммунальные платежи
По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем по стране повышение составит около 4 процентов. В ряде регионов этот показатель выше – в частности в Санкт-Петербурге индексация составила 6 процентов.
Лидерами роста стали Москва, Башкарстостан, Омская и Новгородская области. Меньше всего индексация в республиках Северно-Кавказского федерального округа.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
wrongway1 01 июля 2018 | 14:37
Кадырову----Меньше всего индексация
tvitov66 01 июля 2018 | 15:04
wrongway1: это все на зло проклятым пиндосам и загнивающему капитализму, все во славу нашей могучей сверхдержавы, ее бессме(рт)нного нацЛидера и его друзьям
srk2658lu 01 июля 2018 | 15:35
wrongway1: А там вообще не платят. Медведев не знает, что делать с многомиллиардным долгом.
Придётся погасить.
vincenttt 01 июля 2018 | 14:40
Что ж,обворовывание гопником России и её граждан успешно продолжается!...Как впрочем продолжается и финансирование этой гэбистской швалью своих понтов в Крыму, лугандонии и Сирии..И поскольку те миллиарды, что гопник за 18 лет наворовал в России он возвращать не собирается давайте скидывайтесь, обворованные им нищие россияне!...
justitia 01 июля 2018 | 14:54
vincenttt: и ведь все равно будут за него голосовать и восклицать: "а в девяностые то еще хуже было!"
vezdehod 01 июля 2018 | 15:08
justitia:
и ведь все равно будут за него голосовать и восклицать: "а в девяностые то еще хуже было!"
======================================================================================
В Девяностые годы был НАРОД, а теперь электорат. Может быть, постепенно, опять в него превратится.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 14:41
Ну наконец то, а то уж заждался российский народ повышений всяких.
seryj_wolk 01 июля 2018 | 14:55
Выборы прошли и теперь можно трахать избирателей еще 5,5 лет во все дырки.
fleischwolf 01 июля 2018 | 15:24
seryj_wolk: а поделом им, избирателям. при такой поддержке надо вообще на 40 процентов поднимать, а не на 4..
fleischwolf 01 июля 2018 | 15:24
seryj_wolk: а поделом им, избирателям. при такой поддержке надо вообще на 40 процентов поднимать, а не на 4..
anatolr 01 июля 2018 | 15:02
Ур-а-а-а-а-а-а-а-а!
А веревку с собой приносить? А мыло бесплатно выдадут?
А пенсию поднимут до 75 лет?
Анатолий - сосед Госдепа
malinskii 01 июля 2018 | 15:03
вот оказывается зачем в очереди в день выборов с утра толкались.... а молдове подешевело электричество на 10 %. бензин вернулся к старой цене. а до этого на газ опустили цены.
kp6ic 01 июля 2018 | 15:17
налоги, пенсия, жкх. какое-то бесконечное обдиралово. что ж, за внешнюю политику царя по защите интересов ближнего круга надо платить. большинство с удовольствием за него и его партию. проголосовало, а я должен хавать, наверное.
virgenu 01 июля 2018 | 15:23
В США нет проблемы ЖКХ потому, что нет ЖКХ.Весь жилищный фонд частный, каждый квартиросъёмщик подписывает с владельцем жилья контракт с условиями и стоимости всех услуг. В путинской России ЖКХ превращено в кормушку для чиновников и они грабят граждан, как хотят.
hz6691 01 июля 2018 | 15:24
Банкет в виде ЧМ кто-то же должен оплачивать.
ankir 01 июля 2018 | 15:27
правильно, надо привести платежи к европейским вместе с бензином
srk2658lu 01 июля 2018 | 15:32
ГраждАне и гражданки!
Примите поздравления!
Власть вас любит и о вас не забывает!
Скоро будут ещё подарки...
addi 01 июля 2018 | 15:50
Электорат Гаранта проглотил предвыборную наживку да так и не понял, что оный
врал им на всяких прямых и кривых линиях. Ложь в России наци.лидер превратил
в негласную нац.идею, сдобренную лжепатриотическим пафосом....