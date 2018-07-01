В российских регионах продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

В частности они уже завершились в Брянске, Омске, Томске и Хабаровске. Акции протеста были организуют сторонники Алексея Навального, профсоюзные лидеры и оппозиционные парламентские партии.

В ходе митингов звучали призывы к отставке правительства, проведения референдума и отмене повышения НДС до двадцати процентов.