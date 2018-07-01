В российских регионах продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста
В частности они уже завершились в Брянске, Омске, Томске и Хабаровске. Акции протеста были организуют сторонники Алексея Навального, профсоюзные лидеры и оппозиционные парламентские партии.
В ходе митингов звучали призывы к отставке правительства, проведения референдума и отмене повышения НДС до двадцати процентов.
Комментарии4
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sergo_25_26 01 июля 2018 | 14:44
Против повышения возраста но за повышение ЖКХ, бензина и продуктов.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 14:46
sergo_25_26: П.С. И за долгие лета путину в.в.
tuman13 01 июля 2018 | 15:09
Навальный организовал? Да ладно вам байки травить
Акции были организованы профсоюзами совместно с КПРФ. А навальнята просто примазались - типа "и мы пахали".
sekretniy_fizik 01 июля 2018 | 15:20
Эхо, все как обычно, "марши миллионов"? Десяток лет все кругом ( в том числе и т.н. типа как бы оппозиция ) звездели на всех каналах, что повышение пенсионного возраста - вынужденная необходимость, от которой никуда не деться. Теперь протестовать начали против того, о чем сами же и талдычили без конца. Эхо, я hуею с таких вот "политиков-оппозиционеров".