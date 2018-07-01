В Москве полиция освободила женщину, которую держал в заложниках посетитель одного из магазинов «Дикси». Как рассказал корреспондент «Эха» с места событий ее увезли на скорой. Нападавший задержан.

Инцидент произошел в супермаркете на Большой Академической улице. Мужчина, предположительно пьяный, якобы угрожал ножом сотруднице магазина или покупателю и требовал передать ему 300 тысяч рублей.