В Москве полиция освободила женщину, которую держал в заложниках посетитель одного из магазинов «Дикси»
В Москве полиция освободила женщину, которую держал в заложниках посетитель одного из магазинов «Дикси». Как рассказал корреспондент «Эха» с места событий ее увезли на скорой. Нападавший задержан.
Инцидент произошел в супермаркете на Большой Академической улице. Мужчина, предположительно пьяный, якобы угрожал ножом сотруднице магазина или покупателю и требовал передать ему 300 тысяч рублей.
Комментарии3
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wrongway1 01 июля 2018 | 14:35
магические 300 тысяч рублей
j_partizan 01 июля 2018 | 14:51
В «Дикси» ходить - себя не уважать.
Не удивлён, что такое существо забрело в «Дикси».
benny_point 01 июля 2018 | 15:00
Жалко что не грохнули эту тварь, теперь пускай всю жизнь молится на ментов.