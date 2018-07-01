В небе у авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные обнаружили и сбили беспилотники неизвестного происхождения. Об этом сообщил представитель командования российской авиабазы.

Возможно планировавшуюся атаку дронов зафиксировали средства ПВО российской базы. Это произошло накануне вечером, с наступлением темного времени суток. Сработали средства контроля воздушного пространства – на радары попала группа малоразмерных воздушных целей. Они двигались к базе с северо-восточного направления. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы были нанесены удары, беспилотники ликвидировали. Материальных потерь со стороны российской группировки нет.

На этом фоне поступают сообщения, что на границу с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части перебросила израильская армия. Премьер Нетаньяху заявил, что находится в постоянном контакте с Москвой и Вашингтоном по Сирии. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

Российская авиабаза «Хмеймим», на подлете к которой были уничтожены дроны, сейчас функционирует в штатном режиме. В этом заверяют представители российского военного командования.