Жители нескольких десятков городов сегодня вышли на митинги против повышения пенсионного возраста
Жители нескольких десятков городов сегодня вышли на митинги против повышения пенсионного возраста. Акции организовали сторонники политика Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий. В Комсомольске-на-Амуре люди пришли с плакатами «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», а также «Коррупция ворует деньги». Во Владивостоке участники несогласованного с властями шествия скандировали: «Нет повышению пенсионного возраста!».
В Краснодаре участники акции потребовали отправить президента Владимира Путина на пенсию. В эти минуты начинается сбор участников предстоящей акции в Липецке.
По оценкам организаторов, рекордсменом по численности пока является Омск, где на митинг, по некоторым данным, вышли 4,5 тысячи человек.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
chapter_2 01 июля 2018 | 14:14
Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться не увеличением размеров пенсий нынешним пенсионерам, а уменьшением процента отчислений из зарплат трудящихся в Пенсионный фонд.
vasya_von_smetankin 01 июля 2018 | 14:16
"Дай достойный ответ НАТО: отработай своё и сразу умри, как герой!"
Пенсионный фонд России.