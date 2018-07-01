Жители нескольких десятков городов сегодня вышли на митинги против повышения пенсионного возраста. Акции организовали сторонники политика Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий. В Комсомольске-на-Амуре люди пришли с плакатами «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», а также «Коррупция ворует деньги». Во Владивостоке участники несогласованного с властями шествия скандировали: «Нет повышению пенсионного возраста!».

В Краснодаре участники акции потребовали отправить президента Владимира Путина на пенсию. В эти минуты начинается сбор участников предстоящей акции в Липецке.

По оценкам организаторов, рекордсменом по численности пока является Омск, где на митинг, по некоторым данным, вышли 4,5 тысячи человек.