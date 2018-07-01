Сотрудники полиции освободили женщину, которую в магазине «Дикси» в Москве удерживал мужчина. Ранее сообщалось, что в московском супермаркете, по уточненным данным, мужчина захватил в заложники покупателя. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя торговой сети «Дикси».

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина удерживает продавщицу. Также информационные агентства со ссылкой на источники передавали, что женщина ранена. Нападение произошло на магазин, расположенный на Большой Академической улице. Территория вокруг здания оцеплена.

Сколько людей находится в оцепленном здании, неизвестно.