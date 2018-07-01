Неизвестные ограбили дом вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа в округе Хардинес дель Педрегаль на юге Мехико
Неизвестные ограбили дом вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа в округе Хардинес дель Педрегаль на юге Мехико. Об этом в субботу сообщила электронная версия газеты «Эксельсиор».
По словам одного из родственников футболиста, в пятницу ему сообщили о том, что дверь в доме вскрыта. По данным издания, из дома Очоа украдены драгоценности, деньги и одежда. Прокуратура Мехико начала расследование произошедшего.
27 июня Гильермо Очоа в составе сборной Мексики сыграл в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции, которая одержала победу со счетом 3:0.
Комментарии3
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fedya_111 01 июля 2018 | 13:41
Путин?
Хотя, о чём я спрашиваю...
stebinmaku 01 июля 2018 | 13:49
И ворота сборной не защитил, и дверь дома вскрыли..
malorus_kiev144 01 июля 2018 | 14:07
Ну так, кроме, как грабить тех, кто всегда будет лучше тебя, больше гордиться и нечем кое-кому.