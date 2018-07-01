Неизвестные ограбили дом вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа в округе Хардинес дель Педрегаль на юге Мехико. Об этом в субботу сообщила электронная версия газеты «Эксельсиор».

По словам одного из родственников футболиста, в пятницу ему сообщили о том, что дверь в доме вскрыта. По данным издания, из дома Очоа украдены драгоценности, деньги и одежда. Прокуратура Мехико начала расследование произошедшего.

27 июня Гильермо Очоа в составе сборной Мексики сыграл в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Швеции, которая одержала победу со счетом 3:0.