Американская разведка считает, что КНДР может скрыть часть ядерного арсенала
Как пишет газета Вашингтон Пост, Пхеньян якобы намерен ввести США в заблуждение и утаить существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб.
По данным американских спецслужб, КНДР располагает 65-ю ядерными боеголовками. Официально Пхеньян говорит, что их значительно меньше.
Комментарии4
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sasass 01 июля 2018 | 13:49
Корейцы молодцы не хвалятся как наши- у них реальная сила , а не пустая ...)))
twenty_two 01 июля 2018 | 14:04
sasass: Так езжай в обитель дружбы, добра и взаимного уважения. Где правит харизматичный, улыбчивый кореец, по имени Ын. Ты там будешь таким счастливым!
radionews 01 июля 2018 | 13:58
Кимка свои боеголовки в приморье прячет. Проверьте Большой Камень, Тихоокеанский, Улисс, и все прочие военные злачные места.
timwlad78 01 июля 2018 | 14:07
Американская разведка считает, что КНДР может скрыть часть ядерного арсенала
Как пишет газета Вашингтон Пост, Пхеньян якобы намерен ввести США в заблуждение и утаить существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб.
По данным американских спецслужб, КНДР располагает 65-ю ядерными боеголовками. Официально Пхеньян говорит, что их значительно меньше.
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А зачем это Китаю и России надо,покрывать того кто срывает имеющееся у него ядерное оружие?!
Пример Израиль у котого весьма неопределённое положение на Ближнем Востоке именно по причине того,что нет определённой уверености ,что Израиле нет ядерного оружия.
Господам в США не надо других за дураков держать.