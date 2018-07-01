Американская разведка считает, что КНДР может скрыть часть ядерного арсенала

Как пишет газета Вашингтон Пост, Пхеньян якобы намерен ввести США в заблуждение и утаить существование секретных объектов по производству материалов для атомных бомб.

По данным американских спецслужб, КНДР располагает 65-ю ядерными боеголовками. Официально Пхеньян говорит, что их значительно меньше.