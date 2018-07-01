Помощник президента США во время посещения Великобритании мог провести переговоры с евроскептиками

Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон во время своего недавнего посещения Великобритании мог провести переговоры с евроскептиками втайне от правительства Терезы Мэй. Как пишет газета Санди Телеграф, Болтон воспользовался встречей, чтобы подчеркнуть, что Дональд Трамп с энтузиазмом относится к Брекзит.

Американский президент надеется, что Вашингтон и Лондон смогут заключить новую торговую сделку через два года после выхода Великобритании из ЕС.