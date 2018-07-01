Помощник президента США во время посещения Великобритании мог провести переговоры с евроскептиками
Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон во время своего недавнего посещения Великобритании мог провести переговоры с евроскептиками втайне от правительства Терезы Мэй. Как пишет газета Санди Телеграф, Болтон воспользовался встречей, чтобы подчеркнуть, что Дональд Трамп с энтузиазмом относится к Брекзит.
Американский президент надеется, что Вашингтон и Лондон смогут заключить новую торговую сделку через два года после выхода Великобритании из ЕС.
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olegleon 01 июля 2018 | 13:45
"И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Ваш муж тайно посещает любовницу!"