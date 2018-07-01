В российских городах продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста
Они уже прошли на Дальнем Востоке, а также в Омске, Краснодаре, Брянске и Якутске. Акции проводят сторонники Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий. Протестные мероприятия, в основном, согласованы с властями.
Информации о задержаниях пока нет.
Комментарии3
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doxerom 01 июля 2018 | 13:41
Где акции сторонников Путина. Где эти, всем довольные, рожи..
tvitov66 01 июля 2018 | 13:55
doxerom: зайдите в газьПрём и росЬнЭуть - они там ЗА лилиПУтина трудятся не прикладая рук
banyi1 01 июля 2018 | 14:17
А где сам анальный? Правильно! Отдыхает за рубежом )))