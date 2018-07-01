В российских городах продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

Они уже прошли на Дальнем Востоке, а также в Омске, Краснодаре, Брянске и Якутске. Акции проводят сторонники Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий. Протестные мероприятия, в основном, согласованы с властями.

Информации о задержаниях пока нет.