На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение сероводорода

Специалисты «Мосэкомониторинга» отмечают, что концентрация этого газа в воздухе начала расти со вчерашнего вечера.

Данные получены со станции экомониторинга Новокосино, которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Рудневе и Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала».