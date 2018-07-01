На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение сероводорода
Специалисты «Мосэкомониторинга» отмечают, что концентрация этого газа в воздухе начала расти со вчерашнего вечера.
Данные получены со станции экомониторинга Новокосино, которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Рудневе и Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала».
Комментарии9
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barsuchok 01 июля 2018 | 13:37
Российская сборная испереживалась перед матчем?
sergo_25_26 01 июля 2018 | 13:45
barsuchok: гороховый суп давали перед матчем что бы летали быстрее.
tvitov66 01 июля 2018 | 13:52
sergo_25_26: интересно, а стоимость этого ценного горючего газа куда включат - в счета за ЖКХ или в цену бензина?
semen2026 01 июля 2018 | 13:47
концентрация этого газа в воздухе начала расти со вчерашнего вечера... всё по плану!)))
student_ru_ru 01 июля 2018 | 13:48
Главное, чтоб Царь-батюшка был жив-здоров. А то как же мы без него. А сероводород переживём.
mordechay_blinchikof 01 июля 2018 | 13:53
student_ru_ru: А сероводород переживём.
-что русскому в кайф, то испанцу как бык в жопу
semen2026 01 июля 2018 | 13:49
в таких условиях приличные футбольные команды играть не могут!))))))))))))) а уругвай может!)
semen2026 01 июля 2018 | 13:52
вот он график путэна проявился... пока 4-х кратное... толи ещё будет!
jetsam 01 июля 2018 | 13:59
ну что же, сероводород горюч.
значит относится к классу энергоресурсов.
значит его стоимость включена в платежку ЖКХ.
как раз в вскр повышение оплаты на 4%.
так что - все путем, теперь бум платить и за сероводород.
на очереди - аммиак и мочевина.