Мужчина продолжает удерживать в заложниках как минимум одного из сотрудников супермаркета Дикси в Москве
Мужчина продолжает удерживать в заложниках как минимум одного из сотрудников супермаркета Дикси на Большой Академической улице в Москве. Место происшествия оцеплено полицией и Росгвардией. Движение на улице ограничено. По информации Пятого канала, мужчина угрожает ножом продавщице и требует передать ему триста тысяч рублей. Предположительно, нападавший пьян.
Ранее ТАСС сообщало об одном возможном пострадавшем. Кроме того, в помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 01 июля 2018 | 13:43
а движение по улице зачем перекрыли???
macsimus001 01 июля 2018 | 13:49
olegleon: Боятся,что может начаться "ночь длинных ножей" )))
tvitov66 01 июля 2018 | 13:58
macsimus001: вот если бы он за Сенцова с плакатом пикетил или супратив повышения пенсионного возраста ... его бы давно задержали.А так не понятно - он ЗА власть или против
vasya_von_smetankin 01 июля 2018 | 13:52
Очередной выхлоп Духовности детектед.
vinny_vega 01 июля 2018 | 14:04
Говорят, что 300 т.р. похититель хочет поставить на победу русских в сегодняшнем матче, но здравомыслящие продавцы отговаривают его от этой идеи, аргументы наисходе, но он продолжает настойчиво требовать деньги)