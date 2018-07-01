Мужчина продолжает удерживать в заложниках как минимум одного из сотрудников супермаркета Дикси в Москве

Мужчина продолжает удерживать в заложниках как минимум одного из сотрудников супермаркета Дикси на Большой Академической улице в Москве. Место происшествия оцеплено полицией и Росгвардией. Движение на улице ограничено. По информации Пятого канала, мужчина угрожает ножом продавщице и требует передать ему триста тысяч рублей. Предположительно, нападавший пьян.



Ранее ТАСС сообщало об одном возможном пострадавшем. Кроме того, в помещении могут оставаться другие сотрудники и покупатели магазина.