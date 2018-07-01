Сборная России по футболу сегодня встретится с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча начнется в пять вечера на стадионе «Лужники». У россиян есть шанс одержать победу, считает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Накануне определились первые четвертьфиналисты. Ими стали сборные Франции и Уругвая – французы обыграли команду Аргентины (4:3), сборная Уругвая одержала победу над соперниками из Португалии со счетом 2:1.