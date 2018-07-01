Сборная России по футболу сегодня встретится с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира
Сборная России по футболу сегодня встретится с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча начнется в пять вечера на стадионе «Лужники». У россиян есть шанс одержать победу, считает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Накануне определились первые четвертьфиналисты. Ими стали сборные Франции и Уругвая – французы обыграли команду Аргентины (4:3), сборная Уругвая одержала победу над соперниками из Португалии со счетом 2:1.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 13:12
Наивные испанцы на что-то ещё надеются!
Ха-ха!
pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 13:18
mikhail_spb_: ну может россияне дадут им фору. Тогда у испанцев появится шанс.
anatolr 01 июля 2018 | 13:22
mikhail_spb_: //Наивные испанцы...//
Да просто договориться с испанцами не удалось, поэтому Вошьдь, он же Альфастерх и Фьюрер, на матч не приедет!!! И с Уругваем тоже не нашлось о чем было договариваться, поэтому проиграли. Да еще, сборная пешеходов из Рашки-говняшки (#цитата) сильнее Германии (ведь те не вышли из группы.
Anatoлий - сосед Госдепа
jamba 01 июля 2018 | 13:18
По слухам, в последний раз коррида в России проводилась при Иване Грозном! ;)))))
sasass 01 июля 2018 | 13:26
Встретиться и разодеться натыканная голами.....
svoi216 01 июля 2018 | 13:34
Если счет будет таким же как и с Уругваем то считай крупно повезло.