США вернули домой 11 дипломатов, которые могли подвергнуться «акустическим атакам» при работе в дипмиссиях в Китае

Симптомы у пострадавших, как пишут американские СМИ, аналогичны тем, что были у госслужащих США на Кубе.

Большинство дипломатов – восемь – эвакуировали из консульства США в Гуанчжоу. Ещё двое сотрудников американского посольства в Пекине и один консульства в Шанхае приехали домой. В СШа все они пройдут медицинское обследование, пишет New York Times. Госдепартамент около месяца назад сообщал, что один из сотрудников консульства в Гуанчжоу пожаловался на аномальные звуковые ощущения. При этом сигнал по его словам был «неуловимым, но расплывчатым». США направили в Китай врачей, которые провели обследование и выявили лёгкую черепно-мозговую травму. Однако китайские медики не обнаружили признаков воздействия так называемых акустических атак на американского дипломата.

Ранее аналогичная ситуация произошла с дипломатами США, которые работали на Кубе. Они жаловались на тошноту, головокружение, головную боль, потерю памяти. С позапрошлой осени из-за акустических атак пострадали более 20ти человек. У некоторых медики позже выявили повреждение головного мозга. США сократили штат посольства в Гаване. Обвинив Кубу в применении неких звуковых устройств. Кубинские власти отрицали обвинения в «акустических атаках».

Госсекретарь СШа Майкл Помпео на днях обсудил ситуацию с предполагаемыми «акустическими атаками» с главой китайского МИДа Ван И. Они договорились совместно расследовать возможные случаи.