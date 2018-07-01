Еще один туроператор приостанавливает чартерные рейсы в Европу

Одна из петербургских компаний временно прекращает отправку туристов в Болгарию и Черногорию.

Туроператор Аврора-БГ прямо в разгар сезона приостановил полёты в Болгарию и Черногорию. Это решение начнёт действовать со второго июля. В ассоциации туроператоров рассказал, что компания объяснила свои действия «существенным изменением стоимости чартерной перевозки в Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям». А вот причины отказа от Черногории не сообщаются. Стоит отметить сочтёт в Авроре пообещали вывезти всех туристов которые сейчас находятся да границей.

Аврора-БГ ранее входила в число активов компании «Матрешка-Тур», однако ее продали иностранному владельцу. Сама Матрешка перестала существовать.

На днях о прекращении чартерных рейсов в шесть городов объявил оператор «Натали Турс». В компании объяснили решение финансовыми трудностями.