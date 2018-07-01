Еще один туроператор приостанавливает чартерные рейсы в Европу
Одна из петербургских компаний временно прекращает отправку туристов в Болгарию и Черногорию.
Туроператор Аврора-БГ прямо в разгар сезона приостановил полёты в Болгарию и Черногорию. Это решение начнёт действовать со второго июля. В ассоциации туроператоров рассказал, что компания объяснила свои действия «существенным изменением стоимости чартерной перевозки в Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям». А вот причины отказа от Черногории не сообщаются. Стоит отметить сочтёт в Авроре пообещали вывезти всех туристов которые сейчас находятся да границей.
Аврора-БГ ранее входила в число активов компании «Матрешка-Тур», однако ее продали иностранному владельцу. Сама Матрешка перестала существовать.
На днях о прекращении чартерных рейсов в шесть городов объявил оператор «Натали Турс». В компании объяснили решение финансовыми трудностями.
Комментарии6
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tvitov66 01 июля 2018 | 13:13
Прально - нехай в Крым население возит
prostovanya 01 июля 2018 | 13:19
tvitov66: камазами...
mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 13:14
Зачем россиянам бездуховная Европа?
Нацдилер же специально для всех построил мост с сокральный Крым!
Добро пожаловать во всероссийскую здравницу!
barsuchok 01 июля 2018 | 13:17
И это во время чемпионата мира по футболу, а что же дальше будет!
tvitov66 01 июля 2018 | 13:29
barsuchok: а дальше для владельцев недвижимости введут ОСАГО и платную парковку - и это будет настоящий ПРОРЫВ!
satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 13:20
Вас ждут курорты Кавказа!
"Рамзан-тур": отказаться нЭвозможно