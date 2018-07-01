Митинги против пенсионной реформы российских властей проходят сегодня во многих городах страны

В 31 городе согласованные акции протеста проводят сторонники политика Алексея Навального. Свои митинги против пенсионной реформы проводят и профсоюзы.

Акции уже прошли в ряде городов Дальнего Востока. В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске они были согласованы с местными властями. Во Владивостоке мэрия отказалась согласовать акцию. Но несмотря на это, жители города провели шествие от привокзальной площади до здания Пенсионного фонда, скандируя «Нет повышению пенсионного возраста». На митинге в Комсомольске-на-Амуре прозвучали призывы отправить президента Владимира Путина и правительство в отставку, об этом заявил один из выступающих Олег Фальков.

Пришедшие держали плакаты «Хватит шарить в наших карманах» и «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа». На акции в Омске прозвучали слова о том, что доводы властей о необходимости пенсионной реформы несостоятельны.

Здесь видна символика парламентских партий, которые называют себя оппозиционными. А вот одного организаторов омского митинга, координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву вытолкали со сцены, не дав выступить на митинге. В Краснодаре ради митинга сторонников Навального власти закрыли парк, а в Ростове-на-Дону и вовсе задействовали ДПС, останавливая местных активистов чуть ли не на каждом перекрестке для проверки документов.

Помимо активистов Навального, о негативном отношении к законопроекту о пенсионной реформе заявили и власти двух регионов. Отрицательный отзыв на документ пообещали отправить губернаторы Магаданской и Иркутской областей.

Одиночная акция против повышения пенсионного возраста прошла в центре Москвы. Активист из Ростова-на-Дону Вячеслав Шумский голым вышел на Красную площадь, прикрываясь плакатом «Ободрали до трусов», сообщает сайт Знак.ком. В интервью «Эху» Шумский сказал, что посчитал важным таким образом привлечь внимание к предстоящей пенсионной реформе. Он утверждает, что остался незамеченным полицией.

В ОВД Китай-город «Эху» сказали, что информации о голом мужчине на Красной площади не поступало.

Вряд ли протесты против повышения пенсионного возраста заставят власть существенно скорректировать соответствующий законопроект, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Макаркин. Кроме того, по его мнению, в реальности выйти на улицы с протестом готово значительно меньшее количество россиян, чем то, что изъявляет такую готовность.

«Власть рассматривает все в совокупности – и выражение протеста и рейтинги, общественное мнение. И, наверное, власть будет принимать решение не только исходя из тех протестов, которые она наблюдает, но и из того, что в целом будет происходить с общественным мнением», — сказал политолог.

По его мнению, корректировки, которых можно ожидать «вряд ли будут революционными — могут, например, понизить повышение пенсионного возраста для женщин». Однако, по словам политолога, «если менять слишком много, экономический смысл от этого уменьшается, а негативные эмоции это все равно в значительной степени оставляет».