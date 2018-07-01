Митинги против пенсионной реформы российских властей проходят сегодня во многих городах страны
В 31 городе согласованные акции протеста проводят сторонники политика Алексея Навального. Свои митинги против пенсионной реформы проводят и профсоюзы.
Акции уже прошли в ряде городов Дальнего Востока. В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске они были согласованы с местными властями. Во Владивостоке мэрия отказалась согласовать акцию. Но несмотря на это, жители города провели шествие от привокзальной площади до здания Пенсионного фонда, скандируя «Нет повышению пенсионного возраста». На митинге в Комсомольске-на-Амуре прозвучали призывы отправить президента Владимира Путина и правительство в отставку, об этом заявил один из выступающих Олег Фальков.
Пришедшие держали плакаты «Хватит шарить в наших карманах» и «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа». На акции в Омске прозвучали слова о том, что доводы властей о необходимости пенсионной реформы несостоятельны.
Здесь видна символика парламентских партий, которые называют себя оппозиционными. А вот одного организаторов омского митинга, координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву вытолкали со сцены, не дав выступить на митинге. В Краснодаре ради митинга сторонников Навального власти закрыли парк, а в Ростове-на-Дону и вовсе задействовали ДПС, останавливая местных активистов чуть ли не на каждом перекрестке для проверки документов.
Помимо активистов Навального, о негативном отношении к законопроекту о пенсионной реформе заявили и власти двух регионов. Отрицательный отзыв на документ пообещали отправить губернаторы Магаданской и Иркутской областей.
Одиночная акция против повышения пенсионного возраста прошла в центре Москвы. Активист из Ростова-на-Дону Вячеслав Шумский голым вышел на Красную площадь, прикрываясь плакатом «Ободрали до трусов», сообщает сайт Знак.ком. В интервью «Эху» Шумский сказал, что посчитал важным таким образом привлечь внимание к предстоящей пенсионной реформе. Он утверждает, что остался незамеченным полицией.
В ОВД Китай-город «Эху» сказали, что информации о голом мужчине на Красной площади не поступало.
Вряд ли протесты против повышения пенсионного возраста заставят власть существенно скорректировать соответствующий законопроект, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Макаркин. Кроме того, по его мнению, в реальности выйти на улицы с протестом готово значительно меньшее количество россиян, чем то, что изъявляет такую готовность.
«Власть рассматривает все в совокупности – и выражение протеста и рейтинги, общественное мнение. И, наверное, власть будет принимать решение не только исходя из тех протестов, которые она наблюдает, но и из того, что в целом будет происходить с общественным мнением», — сказал политолог.
По его мнению, корректировки, которых можно ожидать «вряд ли будут революционными — могут, например, понизить повышение пенсионного возраста для женщин». Однако, по словам политолога, «если менять слишком много, экономический смысл от этого уменьшается, а негативные эмоции это все равно в значительной степени оставляет».
Комментарии9
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roman_i_olga 01 июля 2018 | 13:14
путин молодец, своих избирателей надо учить
tvitov66 01 июля 2018 | 13:17
roman_i_olga: Странные люди - сами проголосовали ЗА правление озёрных братков, а теперь протестуют ... Ну "Дебилы бл.../кашель такой/"(с)
roman_i_olga 01 июля 2018 | 13:19
tvitov66: а ведь ЦБ включит станочек непременно если ни донбасс и сирию не будет хватать. я уже скупаю доллары
tvitov66 01 июля 2018 | 13:24
roman_i_olga: в эпоху пластика и безналичных платежей не надо даже бумагу марать - "незначащие" нули в комПУктере нарисовать плёвое дело
roman_i_olga 01 июля 2018 | 13:17
roman_i_olga: еще бы поднять НДС минимум до 27-28 проц. доллар по соточке бензин по 70. денег хватит на всех чиновников если чо
tvitov66 01 июля 2018 | 13:26
roman_i_olga: после ОСАГО для квартир скоро введут платную парковку ...
benny_point 01 июля 2018 | 13:29
Навальновцам чтобы не делать лишь бы не работать. На этих митингах небыло не одного работяги или хотя бы занятым чем нибудь полезным для России, а собрались одни дармоеды и спекулянты.
fedya_111 01 июля 2018 | 13:29
Когда эти лЕберальные твари были у власти, они просто убили миллионы стариков, разорив их материально и смешав с грязью морально.
Сейчас льют крокодиловы слёзы "за народ".
Хрен вам , а не власть.
Not a Second Time !
sasass 01 июля 2018 | 13:31
Профсоюзников вовлекли в эти митинги для буфера - Навальный почему-то этого не понимает....