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13:00, 01 июля 2018

Мужчина захватил заложника в магазине «Дикси» в Москве

События разворачиваются на Большой Академической улице на севере столицы.

Территория вокруг магазина «Дикси» сейчас оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии, но на штурм силовики пока не идут. Как сообщает «Коммерсантъ», движение по Большой Академической улице было перекрыто, пропускают лишь общественный транспорт.

По данным телеграм-канала Mash, вооруженный ножом мужчина захватил несколько покупателей, при этом порезав руки одной из заложниц. Сейчас она истекает кровью, но нападавший не пускает к ней врачей. РЕН ТВ сообщает, что заложник только один – это женщина-продавец. Злоумышленник приставил к ее горлу нож и потребовал 300 тысяч рублей. Также он нанес сотруднице магазина ножевое ранение в предплечье. Нападавший заявил, что хочет видеть силовиков, но с представителями психиатрической бригады разговаривать отказывается. По некоторым данным, мужчина может быть пьян. Нападение, возможно, произошло после того, как он украл товар, а сотрудники магазина попытались его остановить.

По некоторым данным, переговоры со злоумышленником сейчас ведет глава полиции Москвы Олег Баранов.

Полиция ограничила движение на участке Большой Академической улице напротив магазина «Дикси». Проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Для частного транспорта и пешеходов движение тоже закрыто.

Комментарии

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chubazzl 01 июля 2018 | 13:09

Демократия и свобода в действии

tvitov66 01 июля 2018 | 13:19

chubazzl: а один недомерок трепал что 90-е кончились ...

hihi2raza 01 июля 2018 | 13:13

Путинская россия, ничего нового.

prostovanya 01 июля 2018 | 13:17

Триста тысяч рублей... М-да. Видать, и в правду не трезв.
И на что надеется? Получить триста тысяч и гарантии свободы и неприкосновенности?

satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 13:17

пьяный с ножом - это очень страшно и опасно для "силовиков".
Да и вообще, отвлекает от арестов за репосты, аресты сотней-другой "сотрудников" одиночного пикетчика.
Улицу перекрыли, а как же воздушное пространство? Заерыть небо, срочно!!

sasass 01 июля 2018 | 13:24

Вот к чему приводит запрет на продажу алкоголя ..)))

nichirin 01 июля 2018 | 13:29

Ещё одна прекрасная метафора на ситуацию в этой стране.

disdai 01 июля 2018 | 13:30

Трезвый Путин приставил нож к горлу России и потребовал повысить НДС до 20%, а возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 для мужчин.

Журналист Андрущенко вспоминал о встрече с Путиным.
Путин заметил собеседнику: "Деньги надо делать! Деньги надо делать! Сейчас время делать деньги!"

kir_pich_101 01 июля 2018 | 13:38

disdai: Удобное кресло, хорошая веревка, тарелка денег, стаканчик Боржоми.
Накормить досыта...

timwlad78 01 июля 2018 | 13:37

Предложите разговор с обычным сотрудником полиции, ну типа с участковым и врачом.
Перевести разговор и ситуацию в домашний привычный для него скандал .
Ну передрал малость, ну не смертельно же.
Ну отсидит сколько дадут, ну выпустят же.
В общем обратить ситуацию в бытовой скандал.

vinny_vega 01 июля 2018 | 13:40

Говорят, что 300 т.р. похититель хотел поставить на победу русских в сегодняшнем матче, но здравомыслящие продавцы отговаривают его от этой идеи, аргументы наисходе, но он настойчиво требует деньги)

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