Мужчина захватил заложника в магазине «Дикси» в Москве

События разворачиваются на Большой Академической улице на севере столицы.

Территория вокруг магазина «Дикси» сейчас оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии, но на штурм силовики пока не идут. Как сообщает «Коммерсантъ», движение по Большой Академической улице было перекрыто, пропускают лишь общественный транспорт.



По данным телеграм-канала Mash, вооруженный ножом мужчина захватил несколько покупателей, при этом порезав руки одной из заложниц. Сейчас она истекает кровью, но нападавший не пускает к ней врачей. РЕН ТВ сообщает, что заложник только один – это женщина-продавец. Злоумышленник приставил к ее горлу нож и потребовал 300 тысяч рублей. Также он нанес сотруднице магазина ножевое ранение в предплечье. Нападавший заявил, что хочет видеть силовиков, но с представителями психиатрической бригады разговаривать отказывается. По некоторым данным, мужчина может быть пьян. Нападение, возможно, произошло после того, как он украл товар, а сотрудники магазина попытались его остановить.

По некоторым данным, переговоры со злоумышленником сейчас ведет глава полиции Москвы Олег Баранов.

Полиция ограничила движение на участке Большой Академической улице напротив магазина «Дикси». Проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Для частного транспорта и пешеходов движение тоже закрыто.