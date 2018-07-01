В рамках чемпионата мира по футболу сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала
В рамках чемпионата мира по футболу сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала. На поле московского стадиона «Лужники» выйдут сборные России и Испании, а на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют Хорватия и Дания. Победители матчей встретятся в 1/4 финала.
Вчера были сыграны первые встречи плей-офф чемпионата мира. Сборная Франции обыграла Аргентину, а Уругвай был сильнее Португалии.
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