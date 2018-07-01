Российские военные сообщили об уничтожении группы беспилотников на удалении от авиабазы «Хмеймим» в Сирии
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал в воскресенье представитель российской авиабазы «Хмеймим».
По его словам, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.
Представитель российской авиабазы сообщил, что инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток.
По его словам, группа беспилотников неизвестной принадлежности была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства к северо-востоку на удалении от авиабазы «Хмеймим».
«Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — сообщил российский военный.
Комплексы ближнего действия «Панцирь-С», вероятно, используются российскими военными для уничтожения беспилотников около авиабазы Хмеймим, сообщил ранее «Интерфаксу» ведущий российский эксперт в сфере противовоздушной обороны, бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Это очень эффективный, надежный, очень мобильный комплекс, который в рабочем состоянии близко к себе никого не подпустит», — сообщил Бижев. По его словам, обе модификации комплекса — «Панцирь-С1» и «Панцирь-С2» — специалисты считают очень эффективными.
Комментарии3
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viktorova 01 июля 2018 | 12:39
//По его словам, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.//
Израсходованные боеприпасы материальным ущербом не считаются?
Или подтвердил, что никаких беспилотников не было?
mordechay_blinchikof 01 июля 2018 | 12:41
никого к себе не подпустит -против гранат,джавелинов слабоват
piter_ug 01 июля 2018 | 12:46
Не только у людей в глазах двоится и троится с «наступлением темного времени суток.»