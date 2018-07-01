Российские военные сообщили об уничтожении группы беспилотников на удалении от авиабазы «Хмеймим» в Сирии

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал в воскресенье представитель российской авиабазы «Хмеймим».

По его словам, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.

Представитель российской авиабазы сообщил, что инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток.

По его словам, группа беспилотников неизвестной принадлежности была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства к северо-востоку на удалении от авиабазы «Хмеймим».

«Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — сообщил российский военный.

Комплексы ближнего действия «Панцирь-С», вероятно, используются российскими военными для уничтожения беспилотников около авиабазы Хмеймим, сообщил ранее «Интерфаксу» ведущий российский эксперт в сфере противовоздушной обороны, бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Это очень эффективный, надежный, очень мобильный комплекс, который в рабочем состоянии близко к себе никого не подпустит», — сообщил Бижев. По его словам, обе модификации комплекса — «Панцирь-С1» и «Панцирь-С2» — специалисты считают очень эффективными.