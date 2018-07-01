В Хабаровске, Иркутске и Комсомольске-на-Амуре прошли акции против повышения пенсионного возраста
Митинги в разных регионах сегодня организовали сторонники политика Алексея Навального, а также КПРФ, ЛДПР и Яблоко.
Заявки были поданы в городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.
В Комсомольске-на-Амуре один из выступающих, Олег Фальков, со сцены призвал отправить президента Владимира Путина и правительство в отставку.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Хватит шарить в наших карманах» и «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа». Митинги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обошлись без происшествий.
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