В России частично вступает в силу запрет на организованную перевозку детей в автобусах старше десяти лет
В России частично вступает в силу запрет на организованную перевозку детей в автобусах старше десяти лет. С сегодняшнего дня ограничения коснутся Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области.
В других регионах аналогичные правила начнут действовать следующей весной.
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