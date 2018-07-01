В России частично вступает в силу запрет на организованную перевозку детей в автобусах старше десяти лет. С сегодняшнего дня ограничения коснутся Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области.

В других регионах аналогичные правила начнут действовать следующей весной.