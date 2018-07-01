Полиция оцепила магазин «Дикси» в Москве, где мужчина, предположительно, удерживает нескольких заложников. Инцидент произошел на Большой Академической улице в Северном административном округе Москвы.

По данным ТАСС, в службу «скорой помощи» поступила информация, как минимум, об одном пострадавшем.