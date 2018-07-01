Суд рассмотрит иск Митрохина к федеральному бюро «Яблока» в связи с отменой его выдвижения кандидатом в мэры столицы
«Завтра в 9.30 состоится заседание Замоскворецкого суда. Я оспариваю решение бюро партии, которое запрещает мне участвовать в выборах мэра Москвы», — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
«Решение бюро принято с грубейшими нарушениями устава. Меня даже не пригласили на заседание контрольно-ревизионной комиссии, где рассматривался этот вопрос», — подчеркнул он.
Я обратился в суд. У меня не было другого выхода восстановить справедливость, восстановить свои права и права тех москвичей, которые хотят стать моими избирателями на этих выборах", — сказал Митрохин, подчеркнув, что конференция московского «Яблока» дважды выдвигала именно его кандидатуру для участия в выборах мэра.
Комментарии2
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viktorova 01 июля 2018 | 12:16
Явлинский точно бабки получил за то, чтобы митрохина на выборах не было.
oneoretwo 01 июля 2018 | 12:28
...чел, раздевшийся на красной площади в знак протеста против воровской пенсионной реформы, сделал для страны намного больше, чем всё это яблоко за всё время...