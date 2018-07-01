В Мексике проходят выборы президента страны

Фаворитом выборной гонки называют кандидата от левых сил. Оппоненты обвиняют его в популизме и сравнивают с Дональдом Трампом и Уго Чавесовм.

Всеобщие выборы в Мексике назовут имена нового президента, членов сената и палаты представителей, а также сотен политиков регионального и муниципального уровня. Кампания, стартовавшая осенью прошлого года, была отмечена небывалым всплеском насилия. За время агитации стране убиты более сотни политиков. Покончить с коррупцией и бедностью в стране обещает 64-летний бывшего мэра Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в народе его называют «Амло».

Уходящий глава государства Энрике Пенья Ньето, несмотря на прежние надежды, решить проблем страны за единственный по конституции шестилетний срок, не смог. Сторонники Амло из левой партии «Морена» убеждены, что Обрадор сможет разрушить то, что он называет «мафиозным государством». Выборы проходят в один тур, и шансы победить у Амло крайне высоки – никто из остальных кандидатов такой поддержкой, как показывают опросы, не пользуется.

Критики программы Обрадора говорят, что на волне популистских обещаний он может привести Мексику в экономический тупик, подобный венесуэльскому. Резкие высказывания Амло в адрес прессы сравнивают с твитами Трампа и заставляют противников высказывать опасения по поводу будущего демократии в Мексике.

Нынешний фаворит президентской гонки уже дважды участвовал в выборах главы государства. В 2006 году для победы ему не хватило 1%-го голосов мексиканцев.