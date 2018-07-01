Активист из Ростова-на-Дону разделся на Красной площади, выступая против грядущей пенсионной реформы
Вячеслав Шумский обнажённым сфотографировался на фоне Кремля, сообщает агентство Znak.com. На снимке он прикрывается плакатом. В интервью «Эху» Шумский сказал, что посчитал важным привлечь внимание к вопросу повышения пенсионного возраста. Активист утверждает, что смог провести акцию, не привлекая внимание полиции.
В ОВД Китай-город нашей радиостанции сказали, что информации об акции голого мужчины на Красной площади у них нет.
Сегодня в нескольких десятков городов в разных регионах России проходят митинги против предстоящей пенсионной реформы. Организаторами стали штаб политика Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, движение «Открытая Россия». Акции уже состоялись в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре.
В Омске, по данным организаторов, вышли около трех тысяч человек. Как сообщает МБХ Медиа, на этой акции не дали выступить сотрудникам штаба Навального. Представители Яблока и ПАРНАСа, несмотря на договоренности, не пустили их на сцену.
Комментарии7
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evgeny_biolog 01 июля 2018 | 12:12
"обнажённым сфотографировался на фоне Кремля"
Бедный Кремль ...
danko1 01 июля 2018 | 12:15
evgeny_biolog: Надо было с портретом Путина сфотографироваться, как с главным виновником ограбления россиян.
haldey 01 июля 2018 | 12:32
danko1: Голый на Красной Площади с плакатом сфотографировался? Там нет полиции? Агенты ФСБ его не задержали? Что-то не срастается... Либо нам врут либералы о полицейском государстве, либо врут они же о проведении акции. Короче, в сухом остатки либералы лжецы))) А так как ЭМ плоть от плоти либеральное СМИ, оно насквозь лживое))) Как-то так))) Не бывает, тут врем, тут не врем, врете всегда... Что, собственно, и требовалось доказать, хотя, для нормальных людей это аксиома. ЭМ - лжет!
olegleon 01 июля 2018 | 12:14
"Вячеслав Шумский обнажённым сфотографировался на фоне Кремля, "
Перлы военкомов: - Я выбежал в туалет, в чем мать родила: в трусах, майке и сапогах.
ura_123 01 июля 2018 | 12:17
Через полгодика приедут и обвинят в экстремизме...
edyatel 01 июля 2018 | 12:25
Надо примерно наказать всех дежуривших чекистов и полицейских за такой перфоманс.
lager23 01 июля 2018 | 12:31
Непротивление -это соучастие в пенсионном ограблении, голая задница показанная кремлепутам - тоже аргумент!