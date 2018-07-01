Активист из Ростова-на-Дону разделся на Красной площади, выступая против грядущей пенсионной реформы

Вячеслав Шумский обнажённым сфотографировался на фоне Кремля, сообщает агентство Znak.com. На снимке он прикрывается плакатом. В интервью «Эху» Шумский сказал, что посчитал важным привлечь внимание к вопросу повышения пенсионного возраста. Активист утверждает, что смог провести акцию, не привлекая внимание полиции.

В ОВД Китай-город нашей радиостанции сказали, что информации об акции голого мужчины на Красной площади у них нет.

Сегодня в нескольких десятков городов в разных регионах России проходят митинги против предстоящей пенсионной реформы. Организаторами стали штаб политика Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, движение «Открытая Россия». Акции уже состоялись в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре.

В Омске, по данным организаторов, вышли около трех тысяч человек. Как сообщает МБХ Медиа, на этой акции не дали выступить сотрудникам штаба Навального. Представители Яблока и ПАРНАСа, несмотря на договоренности, не пустили их на сцену.