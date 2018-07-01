Российские военные объявили об успешном уничтожении группы беспилотников в районе сирийской авиабазы Хмеймим
Пострадавших и материального ущерба нет, сообщил представитель российской авиабазы. Его слова приводит агентство РИА. В сообщении говорится, что дроны были замечены в субботу с наступлением темного времени суток.
Кому принадлежали беспилотники, неизвестно.
Комментарии9
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viktorova 01 июля 2018 | 12:11
//Кому принадлежали беспилотники, неизвестно.//
О существовании самих беспилотников также неизвестно.
post_v 01 июля 2018 | 12:15
viktorova:
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— Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
— Вино. Разбила... две бутылки.
— Три!
(фильм “Кавказская пленница”)
pmasel 01 июля 2018 | 12:35
Похоже наши вояки всех остальных сравнивают с собой и держат за идиотов. Иначе регулярное нападение на них дронов никак объяснить не возможно.
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:26
viktorova: Неапонятно только база сирийская или российская.
Формулировки желают лучшего на Эхе.
Жертвы ЕГЭ новостной блок формируют.
А насчет существования беспилотников ..... они уже сообщали как-то раз о том, что сирийские ПВО сбили все израильские ракеты, потом выяснилось, что никаких ракет вообще не было.
hz6691 01 июля 2018 | 12:13
Другая группа российских военных заявила о коварном нападении пиндосов на российские беспилотники.
vilingrad 01 июля 2018 | 12:22
Запускали свои, модель "Почта России". Потом решили записать как успешно уничтоженные. Восстановлению не подлежат.
ura_123 01 июля 2018 | 12:23
Резко сократилось количества ворон,голубей и других пернатых в районе Хмейним...
yralez 01 июля 2018 | 12:30
И эти разинули рты на стариковские деньги
zztop1960 01 июля 2018 | 12:33
Какие на самом деле размеры России https://www.youtube.com/watch?v=l0wdkzBAgZ8