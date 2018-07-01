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12:00, 01 июля 2018

Девять человек – в основном беженцы — пострадали в американском штате Айдахо

Девять человек – в основном беженцы — пострадали в американском штате Айдахо. На них напал мужчина с ножом.

Всё произошло в Бойсе – столице и крупнейшем городе штата Айдахо. В жилом комплексе, где проживают семьи беженцев, неизвестный мужчина с ножом атаковал людей. Он порезал около десяти человек. По словам очевидцев, мужчина наносил удары направо и налево. Четыре человека в тяжёлом состоянии, они получили ранения опасные для жизни. Люди пострадали и на автостоянке возле жилого комплекса.

Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают, сообщает CNN. Полицейские выясняют причины нападения, но уверяют, что для города Бойсе это беспрецедентный случай. По словам шефа полиции Уильяма Бонса озлобленный мужчина напал на людей безо всякого повода». Власти города заявили, что окажут поддержку родственникам пострадавших. Пока неизвестно, был ли с ними знаком подозреваемый в нападении. Он по данным полиции не местный житель.

Это не последний инцидент в США за последние дни. В штате Мэриленд мужчина устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette, 5 человек погибли, более 20 пострадали.

Комментарии

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olegleon 01 июля 2018 | 12:08

российский след в этом нападении спецпрокурор Мюллер уже нашёл?

kondrakr 01 июля 2018 | 12:23

olegleon: Отстаньте уже со своим российским следом. Сейчас все ищут след Трампа....

viktorova 01 июля 2018 | 12:14

CNN нельзя верить. Очередной вброс.

hastings 01 июля 2018 | 12:36

viktorova: порочат капиталистическую действительность?

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