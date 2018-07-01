Вооруженный ножом мужчина, по некоторым данным, взял в заложники продавщицу в магазине в Москве

Как сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на очевидцев, преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины, потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции. Это произошло в здании на Большой Академической улице в Северном округе столицы. Оперативники уже работают на месте происшествия. Кроме того, приехала психиатрическая бригада. С ней вооруженный мужчина общаться отказался.

По предварительным данным, пострадавшая ранена в предплечье. Никакого официального подтверждения этих данных пока нет.

Сотрудники Росгвардии выехали на Большую Академическую улицу в Москве, где мужчина предположительно взял в заложники несколько покупателей магазина «Дикси». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На место выехали сотрудники Росгвардии. Информация о данном факте проверяется», — сказал собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из покупателей в продуктовом магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве.