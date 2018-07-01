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12:00, 01 июля 2018

Вооруженный ножом мужчина, по некоторым данным, взял в заложники продавщицу в магазине в Москве

Как сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на очевидцев, преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины, потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции. Это произошло в здании на Большой Академической улице в Северном округе столицы. Оперативники уже работают на месте происшествия. Кроме того, приехала психиатрическая бригада. С ней вооруженный мужчина общаться отказался.

По предварительным данным, пострадавшая ранена в предплечье. Никакого официального подтверждения этих данных пока нет.

Сотрудники Росгвардии выехали на Большую Академическую улицу в Москве, где мужчина предположительно взял в заложники несколько покупателей магазина «Дикси». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На место выехали сотрудники Росгвардии. Информация о данном факте проверяется», — сказал собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из  покупателей в продуктовом магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве.

Комментарии

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viktorova 01 июля 2018 | 12:09

Путинская власть кого хочешь доведёт до белого каления.
Не выдержал мужик повышения пенс возраста и поднятия коммунальных платежей...

scimitar 01 июля 2018 | 12:17

viktorova: Дураком он наверняка был и до этого. Может быть, это жертва микрокредитной организации, каких-нибудь "Быстрых денег". С ними это бывает то и дело. Так ведь в эти обдираловки никто и не суется, кроме полных идиотов.

oldpartizan 01 июля 2018 | 12:19

скоро таким образом 60-летние мужчины начнут выходить на пенсию.
вперде!

lager23 01 июля 2018 | 12:25

scimitar: у нас вся страна превратилась в микрокредитную организацию.... н@ебаловона каждом шагу!

hastings 01 июля 2018 | 12:30

viktorova: на фоне соседней новости о массовой поножовщине в Айдахо США такое заявление выглядит очень забавно.

viktorova 01 июля 2018 | 12:32

hastings: а вы верите CNN?

hastings 01 июля 2018 | 12:39

viktorova: западной прессе вообще верить нельзя, врут все!

viktorova 01 июля 2018 | 12:42

hastings: правильно. Значит не было никакой поножовщины.

olegleon 01 июля 2018 | 12:12

"Кроме того, приехала психиатрическая бригада. С ней вооруженный мужчина общаться отказался. "

а придётся. долго будет общаться потом

evgeny_biolog 01 июля 2018 | 12:14

"стал добиваться приезда полиции."

И он-таки добьётся ...

stebinmaku 01 июля 2018 | 12:17

"потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции"
- - - -
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timwlad78 01 июля 2018 | 12:22

Вооруженный ножом мужчина, по некоторым данным, взял в заложники продавщицу в магазине в Москве
Преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины, потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции…
--------------
Понял ,что влип, и потому опасается ,что его пристрелят.
Предложите капитуляцию и адвоката.
Объясните,пусть не усугубляет, так как есть ,что терять.

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