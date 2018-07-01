Вооруженный ножом мужчина, по некоторым данным, взял в заложники продавщицу в магазине в Москве
Как сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на очевидцев, преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины, потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции. Это произошло в здании на Большой Академической улице в Северном округе столицы. Оперативники уже работают на месте происшествия. Кроме того, приехала психиатрическая бригада. С ней вооруженный мужчина общаться отказался.
По предварительным данным, пострадавшая ранена в предплечье. Никакого официального подтверждения этих данных пока нет.
Сотрудники Росгвардии выехали на Большую Академическую улицу в Москве, где мужчина предположительно взял в заложники несколько покупателей магазина «Дикси». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«На место выехали сотрудники Росгвардии. Информация о данном факте проверяется», — сказал собеседник.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате заложников одним из покупателей в продуктовом магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве.
Комментарии12
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viktorova 01 июля 2018 | 12:09
Путинская власть кого хочешь доведёт до белого каления.
Не выдержал мужик повышения пенс возраста и поднятия коммунальных платежей...
scimitar 01 июля 2018 | 12:17
viktorova: Дураком он наверняка был и до этого. Может быть, это жертва микрокредитной организации, каких-нибудь "Быстрых денег". С ними это бывает то и дело. Так ведь в эти обдираловки никто и не суется, кроме полных идиотов.
oldpartizan 01 июля 2018 | 12:19
скоро таким образом 60-летние мужчины начнут выходить на пенсию.
вперде!
lager23 01 июля 2018 | 12:25
scimitar: у нас вся страна превратилась в микрокредитную организацию.... н@ебаловона каждом шагу!
hastings 01 июля 2018 | 12:30
viktorova: на фоне соседней новости о массовой поножовщине в Айдахо США такое заявление выглядит очень забавно.
viktorova 01 июля 2018 | 12:32
hastings: а вы верите CNN?
hastings 01 июля 2018 | 12:39
viktorova: западной прессе вообще верить нельзя, врут все!
viktorova 01 июля 2018 | 12:42
hastings: правильно. Значит не было никакой поножовщины.
olegleon 01 июля 2018 | 12:12
"Кроме того, приехала психиатрическая бригада. С ней вооруженный мужчина общаться отказался. "
а придётся. долго будет общаться потом
evgeny_biolog 01 июля 2018 | 12:14
"стал добиваться приезда полиции."
И он-таки добьётся ...
stebinmaku 01 июля 2018 | 12:17
"потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции"
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timwlad78 01 июля 2018 | 12:22
Вооруженный ножом мужчина, по некоторым данным, взял в заложники продавщицу в магазине в Москве
Преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины, потребовал триста тысяч рублей и стал добиваться приезда полиции…
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Понял ,что влип, и потому опасается ,что его пристрелят.
Предложите капитуляцию и адвоката.
Объясните,пусть не усугубляет, так как есть ,что терять.