На Красной площади протестующий против повышения пенсионного возраста разделся
Приехавший из Ростова-на-Дону 28-летний археолог Вячеслав Шумский рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» как разделся на Красной площади в знак протеста против повышения пенсионного возраста и сфотографировался с плакатом «Обобрали до трусов». Мужчина не был задержан полицией, так как действовал очень быстро.
«Я готовился к более серьезным проблемам, но вроде бы все прошло хорошо. Меня не задерживали», — рассказал он. «За фан-зоной на Красной площади достал плакат, разделся, попросил своего товарища сделать съемку. На фотографии я стараюсь кивнуть в сторону Кремля».
В.Шумский пояснил, что «неравнодушен к тому, что происходит в политической сфере». «Вижу, какие меры принимаются по поводу поднятия пенсионного возраста, по поводу поднятия НДС, тарифов. Мой поступок для привлечения внимания, чтобы созрело общественное мнение, чтобы мы как-то начинали действовать», — рассказал он о своей акции.
Несколькими днями ранее с аналогичными одиночными акциями в Ростове-на-Дону выступили сторонницы «Демократической коалиции».
Комментарии7
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snikkersnepper 01 июля 2018 | 11:42
Как я и говорил - именно эти люди костьми лягут, но сделают ВСЕ для того, чтобы протесты были размазаны, а пенсионный возраст повышен. А Эхонько потом долго и нудно будет рассказывать байки про "кремлевских троллей".
kapitonovih_36 01 июля 2018 | 11:53
snikkersnepper: они только и могут свои яйца к брусчатке прибивать и мудями на фоне кремля тряси, как этот "археолог"...поэтому прокладок только за шутов и принимают...а эхо за шутовское радио...
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:07
kapitonovih_36: А что вы, твари ватноголовые, сделали?
заткнули языки в жопы начальникам и дружно их вылизываете и похваливаете вкус начальственного дерьма.
При этом еще и ругаете тех, кто осмеливается на малейший протест.
Продолжайте, псы, лизать начальственную блевотину, но знайте кто вы и что о вас думают.
ura_123 01 июля 2018 | 11:55
snikkersnepper: Байки??? Ты что,в себя не веришь?
ag_bai 01 июля 2018 | 11:43
Молодец Вячеслав Шумский, креативный и неравнодушный археолог!
olegleon 01 июля 2018 | 11:50
"Мужчина не был задержан полицией, так как действовал очень быстро. "
а может просто потому, что в +30 многие так ходят и полиция даже не обратила на него внимания?
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:16
olegleon: А в -30 многие девки в Москве и городах ЧМ даже и без трусов ходят.
Так быстрее обслуживание иностранцев получается и заработок выше.
Многие во в Екатеринбурге хвастают в сетях, что в обычное время и за 2 недели столько не зарабатывают.
Клиент так и прет, презервативы в дефиците оказались даже в Москве,