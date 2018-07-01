На Красной площади протестующий против повышения пенсионного возраста разделся

Приехавший из Ростова-на-Дону 28-летний археолог Вячеслав Шумский рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» как разделся на Красной площади в знак протеста против повышения пенсионного возраста и сфотографировался с плакатом «Обобрали до трусов». Мужчина не был задержан полицией, так как действовал очень быстро.

«Я готовился к более серьезным проблемам, но вроде бы все прошло хорошо. Меня не задерживали», — рассказал он. «За фан-зоной на Красной площади достал плакат, разделся, попросил своего товарища сделать съемку. На фотографии я стараюсь кивнуть в сторону Кремля».

В.Шумский пояснил, что «неравнодушен к тому, что происходит в политической сфере». «Вижу, какие меры принимаются по поводу поднятия пенсионного возраста, по поводу поднятия НДС, тарифов. Мой поступок для привлечения внимания, чтобы созрело общественное мнение, чтобы мы как-то начинали действовать», — рассказал он о своей акции.



Несколькими днями ранее с аналогичными одиночными акциями в Ростове-на-Дону выступили сторонницы «Демократической коалиции».