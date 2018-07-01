В Донбассе вступило в силу очередное перемирие
Режим прекращения огня объявлен в связи с началом сезона уборки урожая. В последний раз стороны договаривались приостановить обстрелы в преддверии Пасхи. По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, условия того перемирия всё ещё остаются в силе.
С начала конфликта в Донбассе это уже двадцатая попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 01 июля 2018 | 11:35
"Очередное донбасское перемирие" звучит так же комично, как в свое время "очередное китайское предупреждение"
ura_123 01 июля 2018 | 11:41
Картофельные вредители собираются заняться самообеспечением?
serhio_25__ 01 июля 2018 | 11:46
ura_123: Укроп не картофель, а сорняк.
ura_123 01 июля 2018 | 11:52
serhio_25__: Чувачок,урожаю паслёновых угрожает колорадский жук. Дустом его,дустом.
serhio_25__ 01 июля 2018 | 12:13
ura_123: Укроп из семейства зонтичных. В диком виде растения встречаются в юго-западной, центральной Азии и на Украине.
ura_123 01 июля 2018 | 12:20
serhio_25__: Да-да,конечно. И больше нигде не растёт)))
Эх,школота.
riots 01 июля 2018 | 11:42
За 15 дней Чемпионата погибло 10 военных ВСУ и 37 ранено.
oleg_kievlyanin 01 июля 2018 | 11:51
//В Донбассе вступило в силу очередное перемирие//
Сколько оно продлиться решают лишь на РФ.
olegleon 01 июля 2018 | 11:57
oleg_kievlyanin: успокойся. президенты США и РФ встретятся и решать "сколько и когда" и Трамп, а точнее его представитель, приедет и скажет вам как всё будет.
trans 01 июля 2018 | 11:51
А почему две республики - ДНР и ЛНР, что разъединило два этих народа? Может донецкоязычные гнобили луганоязычных и не давали им разговаривать на донецкоязычном языке, или наоборот?
vinibi_ 01 июля 2018 | 12:00
trans: Об этом обеляющий и вылизывающий власть полезный идиотик-olegleon вам ответить не сможет, ибо методичек таких им пока еще не отпечатали!!!
odesyt 01 июля 2018 | 11:59
Ага, сейчас. По состоянию на 7 утра ОРДЛОвцы уже дважды обстреляли позиции ВСУ.
rusof_ob 01 июля 2018 | 12:08
В Донбассе!
________________
"Дебилы, бля"(с)