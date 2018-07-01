//В Донбассе вступило в силу очередное перемирие//

Режим прекращения огня объявлен в связи с началом сезона уборки урожая. В последний раз стороны договаривались приостановить обстрелы в преддверии Пасхи. По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, условия того перемирия всё ещё остаются в силе.

С начала конфликта в Донбассе это уже двадцатая попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон.