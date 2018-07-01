Лондон пытается найти новые свидетельства российского вмешательства в итоге референдума о выходе Великобритании из ЕС
Лондон пытается найти новые свидетельства российского вмешательства в итоге референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Как пишет газета Sandy Тimes, Национальное агентство по борьбе с преступностью изучает связи бизнесмена Аррона Бэнкса, поддерживающего идею Брекзит с Москвой. По данным еженедельника, агентство узнало о ранее неизвестных встречах предпринимателя с российским послом Александром Яковенко.
Бэнкс был крупнейшим спонсором агитационной кампании за выход Британии из Европейского содружества.
Комментарии19
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banyi1 01 июля 2018 | 11:35
И это правильно! )))
nowyrusic 01 июля 2018 | 11:51
banyi1: Британия ищет возможности отказаться от Брекзита.
Англичане окончательно поняли какая это глупость.
Но демократия, референдум решил .... хоть и с преимуществом в 2%.
А вот если доказать, что в голосование вмешалась Москва и оказала воздействие, пусть и совсем незначительное .... тогда совсем другое дело.
И референдум можно повторить в чистых условиях и теперь уже с абсолютно другим результатом.
Англичане поняли, что от выхода из ЕС они получат только неприятности.
Ты понял, банутый? Это опять хотят тебя бануть и твоих начальников тоже.
В чисто своих внутренних целях англичане ставят вас в позу ЗЮ.
olegleon 01 июля 2018 | 12:00
nowyrusic: хохлотролль рассуждает о "чистых условиях" забыв про госпереворот у себя ))))
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:19
olegleon: у меня не было госпереворота. И никогда не будет.
дурашка, я был в Украине лет 10 назад последний раз.
olegleon 01 июля 2018 | 12:23
nowyrusic: т.е. дал дёру с нэньки уже после "оранжевой революции". ну тогда молодец. зачем у себя дома нормальную жизнь строить, если можно припереться на всё готовое, поплакать "сами мы не местные. папа с мамой развалили экономику, а я хочу колбасу есть" и тебя пожалеют и разрешат пожить, пользуясь результатами работы поколений других людей
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:32
olegleon: Деби, родная, я никогда в Украине и не жил. Бывал в командировках, в гостях, в отпуске отдыхал в Крыму. И она ни по каким параметрам не может быть моим домом.
znajka 01 июля 2018 | 12:31
nowyrusic: один нюанс - противостояние по поводу брексит по-прежнему имеет место, поскольку исторически выход из ЕС поддерживало определенное количество ведущих политиков, в том числе правящей партии Тори. Поэтому свидетельство в пользу того, что на мнение публики во время оригинального референдума было оказано влияние с помощью ложной информации и пропаганды, построенной с участием враждебной иностранной державы, необходимо для того, чтобы прежде всего настроить парламент на более глубокий взгляд на то что произошло.
nowyrusic 01 июля 2018 | 12:35
znajka: Я про это и написал.
В Британии есть еще сторонники брекзита, но их уже много меньше.
Поэтому повторение референдума приведет к противоположному результату.
serhio_25__ 01 июля 2018 | 11:44
А куда старые доказательства делись?
olegleon 01 июля 2018 | 11:54
serhio_25__: - Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
znajka 01 июля 2018 | 11:45
Прохлопали ушами, а теперь спохватились. Гэбэшные технологии промывания мозгов, как видно по примерам Великобритании и США, годятся для населения любой национальности. Как известно, за брексит проголосовала наименее образованная часть населения Великобритании, которой тупо навешали на уши лапшу. Ничего никому не напоминает?
serhio_25__ 01 июля 2018 | 11:49
znajka: ""Как известно, за брексит проголосовала наименее образованная часть населения Великобритании, которой тупо навешали на уши лапшу. Ничего никому не напоминает? "" - в бриташке плохое образование, которое штампует тупое население?
hastings 01 июля 2018 | 11:50
znajka: как же много необразованного народонаселения в Бриташке. А еще своими оксфордами хвастают. На поверку бараны через одного оказались. Вот вам и итог несменяемости власти.
znajka 01 июля 2018 | 11:57
hastings: В Великобритании так же как во всех странах, есть свои водопроводчики, электрики, дальнобойщики, официанты и таксисты. Их количество во много раз превышает количество выпускников Оксфорда и других известных университетов. Трудно этого не понимать.
hastings 01 июля 2018 | 12:06
znajka: это то как раз я понимаю - британцы в массе своей глупы и необразованны, подвержены манипуляциям.
nowyrusic 01 июля 2018 | 11:58
hastings: Дружок, ты идиот, это ясно всем, тебя тут постоянно опускают.
На зачем ты выставляешь себя большим идиотом, чем ты есть?
Ты мазохист?
В Британии как раз слишком даже частая сменяемость власти. И еще.
В Англии бараны через одного, а в России 86%.
Поэтому и власть стабильно режет их и питается вкусно.
Сейчас вот пенсионный возраст подняли, бараны даже и не блеют.
Подставили горло и ждут.
golodomor_ze__hohlokost 01 июля 2018 | 11:48
"Должон быть, должон"(с)
viktorova 01 июля 2018 | 12:00
На эхе новости придумывают сами.
Слов «пытается найти» нигде нет.
В оригинале:
«Национальное агентство по борьбе с преступностью (НКА) изучает доказательства новых российских связей с крупнейшим донором кампании «Брексит» Аррон Банки.»
С таким же успехом в заголовке можно написать, что «пытается исключить факт российского вмешательства»
margo 01 июля 2018 | 12:18
Да, мы действительно Великая Держава!
Трампа выбрали, Великобританию развели с Европой.
Вот с нищетой никак не справимся.