Лондон пытается найти новые свидетельства российского вмешательства в итоге референдума о выходе Великобритании из ЕС

Лондон пытается найти новые свидетельства российского вмешательства в итоге референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Как пишет газета Sandy Тimes, Национальное агентство по борьбе с преступностью изучает связи бизнесмена Аррона Бэнкса, поддерживающего идею Брекзит с Москвой. По данным еженедельника, агентство узнало о ранее неизвестных встречах предпринимателя с российским послом Александром Яковенко.

Бэнкс был крупнейшим спонсором агитационной кампании за выход Британии из Европейского содружества.