Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал миграционное законодательство США

Глава Белого дома обвинил представителей Демократической партии в слабости — в то время, как республиканцы, по его словам, «хотят крепких границ и не хотят криминала». Высказывания американского лидера были сделаны на фоне массовых акций протеста во многих городах США против миграционной политики действующей администрации.

В последние недели в стране разразился скандал из-за объявленной Минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.