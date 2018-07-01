Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал миграционное законодательство США
Глава Белого дома обвинил представителей Демократической партии в слабости — в то время, как республиканцы, по его словам, «хотят крепких границ и не хотят криминала». Высказывания американского лидера были сделаны на фоне массовых акций протеста во многих городах США против миграционной политики действующей администрации.
В последние недели в стране разразился скандал из-за объявленной Минюстом политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.
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