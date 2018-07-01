Сотрудники бюджетных учреждений с сегодняшнего дня должны получать зарплату на счета, привязанные к картам «Мир»

Такие поправки были приняты в закон о национальной платежной системе в прошлом году. Также бюджетники смогут получить средства наличными через кассу. Пенсионерам выплаты на карту «Мир» начнут перечислять через два года.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году – после того, как ряд российских банков подпал под действия американских санкций.