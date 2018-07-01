Сотрудники бюджетных учреждений с сегодняшнего дня должны получать зарплату на счета, привязанные к картам «Мир»
Такие поправки были приняты в закон о национальной платежной системе в прошлом году. Также бюджетники смогут получить средства наличными через кассу. Пенсионерам выплаты на карту «Мир» начнут перечислять через два года.
Национальная система платежных карт была создана в 2014 году – после того, как ряд российских банков подпал под действия американских санкций.
Комментарии12
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stebinmaku 01 июля 2018 | 11:38
"Мир" - хижинам, "Виза" - дворцам..
vorshun 01 июля 2018 | 12:00
раша готовится к большой войне - знает, что свифт отключат.
Как то вовик уже предлагал всем вернуть вклады в страну - знал и готовился...
riots 01 июля 2018 | 11:44
Назвали бы уже платежную систему ,,Русский мир,, .
reaver 01 июля 2018 | 11:48
Как обычно навязывание ненужной пустышки.
i_c_e 01 июля 2018 | 11:48
И теперь наши банки в абсолютной безопасности. Да и наши бюджетники многие годы как по лезвию ножа ходили — в любой момент могли потерять все многомиллионные сбережения на старость из-за санкций. Наконец-то гарантированное будущее.
testmeter 01 июля 2018 | 11:57
i_c_e: "И теперь наши банки в абсолютной безопасности" от инвестиций и поступлений капитала из цивилизованных стран
lager23 01 июля 2018 | 11:59
Ещё их надо обязать пользоваться глонассом при суточных передвижениях
satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 11:59
Я чего-ир недопонимаю. Допустим, что у меня есть счет в каком-то банке РФ (у меня нет счетов в России) и я указываю реквизиты счета, на который хочу получать причитающуюся мне законную оплату работы. Сразу, без комиссий за перевод и т.п.. Условия "моего" банка мне понятны и удобны, а разбираться с Мир`ом я просто не хочу. И что, моё мнение как и с Сирией, опять коту под хвост??
chichanik 01 июля 2018 | 12:04
satttana_perrrkele: без комиссий за перевод
Хитренький какой ... чухонец,наверное.
chichanik 01 июля 2018 | 12:02
Ассалям аалейкум ... мир вам, россияне.
benin_papa__ 01 июля 2018 | 12:07
С сегодняшено дня бюджетники РФ привязаны к карте "МИР".
in_cat_we_trust 01 июля 2018 | 12:34
benin_papa__: у меня социальная маэстро от сбера, у мамы - уже мир. на маэстро сообщения о входе, коды подтверждения и произведённых операциях в СБОЛ приходят мгновенно. на мир - с задержками до нескольких минут. как всегда рукожопая самодельщина