Операторы связи с этого дня должны хранить полгода записи разговоров и всю переписку абонентов
Речь идет, в том числе, о фото и видео. Вступил в силу так называемый закон Яровой. Но, как выяснил РБК, операторы связи готовы выполнять требования только частично.
На то, чтобы собирать и хранить данные по всей стране, компаниям, возможно, потребуется несколько лет, а то и больше.
Комментарии16
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chapter_2 01 июля 2018 | 11:41
Чтобы не платить лишнего за мобильную связь:
- отказывайтесь от телефонного общения в пользу личного,
- закон не обязывает граждан иметь телефон и быть абонентом мобильной связи,
- вы никому не обязаны сообщать номер своего сотового телефона,
- используйте личный кабинет на сайте оператора для контроля за расходами,
- откажитесь от лишних услуг, проанализировав как вы расходуюте деньги,
- подумайте о необходимости интернета в смартофоне,
- используйте две сим-карты: одну - для недорогих звонков, другую - для недорого интернета,
- телефон с несколькими сим-картами позволяет чаще использовать внутрисетевые тарифы,
- установите на смартофоне мессенджер или сервис IP-телефонии,
- покупайте в путешествиях местные сим-карты,
- следите за новыми тарифами,
- торгуйтесь, сообщая своему оператору о намерении уйти вместе с номером к конкурентам,
- не забывайте о бонусных программах операторов,
- не используйте личные мобильные телефоны в служебных целях,
- не отвечайте начальникам, звонящих на ваш личный телефон.
И последнее. Не болтайте лишнего.
Враг хитёр и коварен, в нём - звериная злоба. Смотри в оба!
vorshun 01 июля 2018 | 12:05
ДаешЪ всем WhatsApp!!!
dx555 01 июля 2018 | 12:07
chapter_2: Очередная кража Конституционных прав граждан. Статья 24 Конституции п.1. Сбор, хранение, и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Ранее утратила свое значение ст. 81 Конституции п.1. Президент РФ избирается на четыре года гражданами РФ на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. П.3. статьи гласит одно и тоже лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд. Указаний на сроки более двух в Конституции нет. Все затраты на авантюрный закон Яровой надо отнести на ее счет. Сотовая связь безусловно подорожает в разы.
pulalala 01 июля 2018 | 12:38
dx555:
Ложил шеф на твою конституцию.
И на тебя тоже.
i_c_e 01 июля 2018 | 11:41
То-то, я смотрю, связь в Москве в прошлом месяце пополохела (БиЛайн) — постоянно пропущеные звонки, которых и не слышно было. Настроили свои «магнитофоны» для записи, наконец?
piterjanis 01 июля 2018 | 11:42
Ну и что? Пусть читают, смотрят.
vinibi_ 01 июля 2018 | 11:50
piterjanis: Следующий шаг чекистов-залезть в ваш туалет и постель-или вы извращенец и вам это нравится?!
danko_vobla 01 июля 2018 | 11:58
vinibi_: клоун фигляр стреляйся. Скоро тебя вычислят и выведут.
lager23 01 июля 2018 | 12:07
danko_vobla:
Свинжа ты любишь ходить в зоопарк или тебя туда не пускают по гуманитарным причинам?
zztop1960 01 июля 2018 | 11:52
piterjanis: А может у тебя в спальне , ванной , туалете видеокамеры установить , пусть все смотрят.Одну камеру можно прям в унитазе установить
agriment 01 июля 2018 | 12:31
piterjanis: 11:42 "Ну и что? Пусть читают, смотрят."
- Естественно , ПУСТЬ читают и смотрят", только почему за счёт населения, из карманов народонаселения?
Вот из кармана Яровой, разработчиков Закона и всех депутатов (оклады урезать в 10 раз, и даже не заметят) ежемесячно удерживать и направлять инвест поддержкой в сотовые компании...
linktest 01 июля 2018 | 11:57
Полгода хранить гигантские объемы информации, 99 процентов которой нахрен никому не нужно. Это даже не идиотизм в квадрате. Товарищ Паркинсон ехидно хихикает. Страна если и погибнет , то не от рук внешних злодеев, а
от глупости. От глупости защиты нет - она самое страшное оружие в мире. Не какая-нибудь вам водородная бомба.
putin_itogy 01 июля 2018 | 11:58
Мордор.
Король крошка цахес, боясь потерять свою власть,
вносит тотальную цензуру за всеми населянами.
Отныне опричники должны следить за населянами, докладывая королю,
чем населяне дышат, чем писят, чем какают.
Всё вплоть до экспресс анализов кала НАВАЛЬНОГО,
его пульс и частоту дыхания.
Цахесу на стол, ежедневно.
А вы что думали, власть над населянами так легко держать..
lager23 01 июля 2018 | 12:02
Да здравствует повышение тарифов сотовых операторов!
scimitar 01 июля 2018 | 12:24
А наш-то бравый дурачок П. в очередной раз обратил свой мутнывоспаленный взгляд на мегакоррупцию в РФ. Типа пора с ней наконец бороться. Да одна его придворная ТП Яровая принесет убытка стране столько, что махом переплюнет всех прочих коррупционеров!
pulalala 01 июля 2018 | 12:48
Каждый подданный царя
должен с утра добровольно явиться к опричнику
и сняв трусы честно предупредить какой теракт и в каком сортире он сегодня готовит.
При этом гигиену соблюдать, бумажки - как вещдоки - не выбрасывать.
И штобы без шуточек!