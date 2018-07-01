Операторы связи с этого дня должны хранить полгода записи разговоров и всю переписку абонентов

Речь идет, в том числе, о фото и видео. Вступил в силу так называемый закон Яровой. Но, как выяснил РБК, операторы связи готовы выполнять требования только частично.

На то, чтобы собирать и хранить данные по всей стране, компаниям, возможно, потребуется несколько лет, а то и больше.