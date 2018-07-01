В России ввели ограничения для неэкологичных автомобилей

Сегодня вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, согласно которой «грязному» транспорту запрещено въезжать в определенные зоны.

В правила дорожного движения введен ряд новых знаков, которые разрешают проезд только автомобилям с двигателями определенного экологического класса. Их действие не распространяется на машины военных, полиции, скорой помощи и других специальных служб. Как пишет «Коммерсант», контроль за соблюдением правил можно будет организовать с помощью камер или инспектора, который будет проверять экологический класс в свидетельстве о регистрации.

Ограничения могут коснуться десятков миллионов старых машин с двигателями «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Пока, однако, ни к каким реальным изменениям на дорогах новые правила не приведут. Дело в том, что знаки еще не внесены в ГОСТы, и когда это произойдет, неясно. А до тех пор власти не могут применять новые указатели.

По данным «Автостата», больше 40 процентов всех легковых машин в России относятся к устаревшим экологическим классам, которые попадут под новые ограничения.