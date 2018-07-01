В России ввели ограничения для неэкологичных автомобилей
Сегодня вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, согласно которой «грязному» транспорту запрещено въезжать в определенные зоны.
В правила дорожного движения введен ряд новых знаков, которые разрешают проезд только автомобилям с двигателями определенного экологического класса. Их действие не распространяется на машины военных, полиции, скорой помощи и других специальных служб. Как пишет «Коммерсант», контроль за соблюдением правил можно будет организовать с помощью камер или инспектора, который будет проверять экологический класс в свидетельстве о регистрации.
Ограничения могут коснуться десятков миллионов старых машин с двигателями «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Пока, однако, ни к каким реальным изменениям на дорогах новые правила не приведут. Дело в том, что знаки еще не внесены в ГОСТы, и когда это произойдет, неясно. А до тех пор власти не могут применять новые указатели.
По данным «Автостата», больше 40 процентов всех легковых машин в России относятся к устаревшим экологическим классам, которые попадут под новые ограничения.
Комментарии4
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evgeny_biolog 01 июля 2018 | 11:12
А для неэкологичных водителей ограничения будут?
pmasel 01 июля 2018 | 11:16
Бедолага ВВП. Теперь он никуда не сможет поехать на своей "Волге" с прицепом "Скиф".
olegleon 01 июля 2018 | 11:14
"знаки еще не внесены в ГОСТы, и когда это произойдет, неясно"
а зачем тогда меняли редакцию ПДД? да и не проще ли было пойти по нормальному пути, т.е. вводить прогрессивный налог на неэкологичные авто. евро-2 в 2 раза выше. евро-1 в 4 раза. евро-0 в восемь раз, например.
i_c_e 01 июля 2018 | 11:14
Полезное начинание. Помню только, Медведев заводил разговор об электромобилях в центре. Если будут только на Теслах пускать — пробки исчезнут.