Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя Бауманского университета

Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.

Имя и фамилию задержанного полиция не называет. В столичном управлении МВД ограничились заявлением о том, что мужчина, который предположительно порезал ножом преподавателя известного в стране вуза, был схвачен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данным канала РЕН причиной инцидента, он произошёл в пятницу в Бауманском университете, стала личная неприязнь. А на преподавателя напал бывший аспирант Бауманки. По информации Life, это 26-летний гражданин Казахстана Жаслан Кудайбергенов. Его отчислили в апреле по требованию пострадавшего педагога. Он в тяжёлом состоянии. У преподавателя две ножевые раны, задеты печень и кишечник.

В группе Подслушано МГТУ имени Баумана в соцсети В контакте пишут, что пострадавший ассистент кафедры медико-технических информационных технологий Александр Дмитриев. Там подтверждают, что его состояние тяжёлое. Преподаватель, который сейчас в больнице, сказал, что с нападавшим знаком не был, сообщает Говорит Москва.

Уголовное дело расследуют по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напавшему на преподавателя Бауманки грозит до десяти лет заключения.