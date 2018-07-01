Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя Бауманского университета
Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.
Имя и фамилию задержанного полиция не называет. В столичном управлении МВД ограничились заявлением о том, что мужчина, который предположительно порезал ножом преподавателя известного в стране вуза, был схвачен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
По данным канала РЕН причиной инцидента, он произошёл в пятницу в Бауманском университете, стала личная неприязнь. А на преподавателя напал бывший аспирант Бауманки. По информации Life, это 26-летний гражданин Казахстана Жаслан Кудайбергенов. Его отчислили в апреле по требованию пострадавшего педагога. Он в тяжёлом состоянии. У преподавателя две ножевые раны, задеты печень и кишечник.
В группе Подслушано МГТУ имени Баумана в соцсети В контакте пишут, что пострадавший ассистент кафедры медико-технических информационных технологий Александр Дмитриев. Там подтверждают, что его состояние тяжёлое. Преподаватель, который сейчас в больнице, сказал, что с нападавшим знаком не был, сообщает Говорит Москва.
Уголовное дело расследуют по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напавшему на преподавателя Бауманки грозит до десяти лет заключения.
Комментарии2
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olegleon 01 июля 2018 | 11:10
"был схвачен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. "
вот что менты творят! профессиональные правозащитники должны срочно посетить жертву полицейского произвола, присвоить ему титул "политический заключённый" и потребовать помиловать его.
vinibi_ 01 июля 2018 | 11:14
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!