В Анапе около ста человек эвакуированы из горящей гостиницы
Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Об этом сообщил источник агентства РИА в экстренных службах. По его словам, загорелась крыша четырехэтажного здания.
Выясняются обстоятельства. Сведений о пострадавших не поступало.
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max3446 01 июля 2018 | 11:12
«Привет, Крым. На переходе Каланчак — Армянск происходит е*** адище», — такими словами начинается рассказ о поездке в Крым украинской правозащитницы и адвоката Татьяны Монтян.
«Очередь машин просто невероятная — когда я примерно в 17 часов пересекала пеший переход, одновременно со мной оформлялись люди, которые стояли в очереди на машинах с 9 утра. Жара 40 градусов, со стороны Каланчака нет никаких кафешек, не продается даже вода!» — рассказывает она на своей странице в соцсети.
«Майдауны, сдохните в муках, тупые вы кастрюлеголовые твари, первопричина этого п***», — Татьяна Монтян никогда не стеснялась в выражениях.
Перед этим она рассказала, что, когда захотела купить билет на автобус или маршрутку, которые едут до Крыма, её ждало разочарование:
«Транспорта нет никакого! Ни одного свободного места в поездах, автобусах или бусиках на Крым, даже с Бла-бла-кара* не перезванивают».
На своей странице в соцсети Татьяна делится фотографиями из поездки. Цены в ресторане Евпатории она, например, назвала более низкими, чем в Киеве.
Напомним, Монтян родилась и выросла в Керчи, Крым для неё малая Родина.