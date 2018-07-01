В Хабаровске, Иркутске и Комсомольске-на-Амуре прошли акции против повышения пенсионного возраста
Митинги в разных регионах сегодня организовали сторонники политика Алексея Навального, а также КПРФ, ЛДПР и Яблоко. Заявки были поданы в городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.
В Комсомольске-на-Амуре один из выступающих, Олег Фальков, со сцены призвал отправить президента Владимира Путина и правительство в отставку.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Хватит шарить в наших карманах» и «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа». Митинги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обошлись без происшествий.
В эти минуты акция протеста проходит в Омске. Как сообщает сайт МБХ Медиа, на митинге не дали выступить представителям штаба Алексея Навального. У них забрали микрофон и вытолкали со сцены. Кто именно это сделал, не уточняется.
Комментарии4
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olegleon 01 июля 2018 | 11:07
"на митинге не дали выступить представителям штаба Алексея Навального. У них забрали микрофон и вытолкали со сцены. Кто именно это сделал, не уточняется. "
видимо жители Омска это сделали
banyi1 01 июля 2018 | 11:08
olegleon: Видимо так, скоро уродов бить начнут)
banyi1 01 июля 2018 | 11:12
Совет бесплатный анальному! Надо создавать правительство в изгнании! И бабло всегда капать будет и делать ничего не надо) Я бы сам к нему на работу пошёл, желательно где нибудь в Альпах)))
olegleon 01 июля 2018 | 11:17
banyi1: это место уже МБХ занял.