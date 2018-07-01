Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 17 часов. Также сегодня пройдет игра между Данией и Хорватией.
Национальные команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород» в девять часов вечера. Победители двух этих матчей встретятся в 1/4 финала.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 01 июля 2018 | 10:43
Отгадайте с трёх попыток, кто после Испании и РФ будет главным зрителем этого матча, и за кого они болеть будут? Очень сложный вопрос )))
ivanov356 01 июля 2018 | 10:48
banyi1: Пригоженские остолопы.
banyi1 01 июля 2018 | 10:51
ivanov356: Так остолопы в РФ, ответ не зачётный))))
testmeter 01 июля 2018 | 11:04
Доблестные витязи - защитники русского мира от испанобандеровской фашистской чумы - уже мочу сдали?