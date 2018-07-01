Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 17 часов. Также сегодня пройдет игра между Данией и Хорватией.

Национальные команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород» в девять часов вечера. Победители двух этих матчей встретятся в 1/4 финала.