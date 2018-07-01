Пользователи Телеграм пожаловались на сбои в работе мессенджера

По данным сервиса Doundetektor, проблемы наблюдаются в нескольких странах мира. Сбой произошел примерно в два часа ночи по московскому времени. Около половины пользователей не могли подключиться к серверу, отправить или получить сообщение.

Больше всего сообщений о проблемах поступило из Великобритании, Нидерландов и Италии.