Пользователи Телеграм пожаловались на сбои в работе мессенджера
По данным сервиса Doundetektor, проблемы наблюдаются в нескольких странах мира. Сбой произошел примерно в два часа ночи по московскому времени. Около половины пользователей не могли подключиться к серверу, отправить или получить сообщение.
Больше всего сообщений о проблемах поступило из Великобритании, Нидерландов и Италии.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 01 июля 2018 | 10:53
я вообще не понимаю как можно пользоваться этим мессенджером с моральной точки зрения, если он запрещен за поддержку терроризма путем отказа предоставления ключей шифрования?
stas12006 01 июля 2018 | 10:57
max3446: я вообще не понимаю , как можно платить налоги путинской власти, когда она обвинена в том, что на эти налоги она устроила войну на украине, сбила малазийский боинг, травит детей химоружием в сирии.
max3446 01 июля 2018 | 11:00
stas12006: миньон ничтожества наврального или какол скрывающийся под жителя столицы? вы влажные мечты которые написали тут, лучше при себе держите, может тогда за умного сойдете