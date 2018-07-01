В Мексике сегодня состоятся выборы президента и депутатов парламента

За пост главы государства поборются четыре кандидата.

Одним из фаворитов предвыборной гонки наблюдатели называют 64-летнего Андреса Обрадора. Противники политика обвиняют его в популизме и сравнивают его с Уго Чавесом и Дональдом Трампом, а также опасаются, что он может уничтожить молодую мексиканскую демократию.