В Мексике сегодня состоятся выборы президента и депутатов парламента
За пост главы государства поборются четыре кандидата.
Одним из фаворитов предвыборной гонки наблюдатели называют 64-летнего Андреса Обрадора. Противники политика обвиняют его в популизме и сравнивают его с Уго Чавесом и Дональдом Трампом, а также опасаются, что он может уничтожить молодую мексиканскую демократию.
Комментарии1
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banyi1 01 июля 2018 | 10:45
Как я понимаю, нового президента Мексики завтра в Самаре ждать? )))