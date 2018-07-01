Саудовская Аравия не обещала США нарастить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Как рассказал изданию саудовский чиновник, королевство имеет возможность удовлетворить запрос, но не давало никаких гарантий.

Вчера Дональд Трамп написал в Твиттере, что получил согласие от саудовского короля на увеличение добычи нефти.