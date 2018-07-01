Саудовская Аравия не обещала США нарастить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки
Саудовская Аравия не обещала США нарастить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Как рассказал изданию саудовский чиновник, королевство имеет возможность удовлетворить запрос, но не давало никаких гарантий.
Вчера Дональд Трамп написал в Твиттере, что получил согласие от саудовского короля на увеличение добычи нефти.
Комментарии4
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banyi1 01 июля 2018 | 10:39
А Эхо вчера об этом два раза сообщило, даже после опровержения )))
pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 10:50
...королевство имеет возможность удовлетворить...
Это и есть иголка плешивого кащея. Садисты арабы, любят убивать медленно. А карлик мнит себя вершителем судеб мира.
olegleon 01 июля 2018 | 10:45
"обещали повысить... ой, не обещали... а может обещали... нет, не обещали"
сообщения свободных честных СМИ
sergo_25_26 01 июля 2018 | 10:53
не будут повышать, но отказать не смогут.