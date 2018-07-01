Коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут в среднем на 4 процента
Такие данные предоставила Федеральная антимонопольная служба. Увеличение тарифов зависти от конкретного региона. Они могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки. Лидером роста в этом году является Санкт-Петербург, где индексация составила 6 процентов. К этому показателю также приближаются Москва, Башкортостан, Омская и Новгородская области.
Наименьший рост платежей зафиксирован в республиках Северо-Кавказского федерального округа.
Комментарии23
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perestarok 01 июля 2018 | 10:36
"Коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут в среднем на 4 процента"
Очередная радостная новость. А что только на 4?
vinibi_ 01 июля 2018 | 10:40
perestarok: Так лижите больше преступную власть и вместо 4% вскорости станет 44!!!
danko_vobla 01 июля 2018 | 10:52
vinibi_: клоун неудачник. Вешайся!
nf5096004 01 июля 2018 | 11:00
danko_vobla: а ты доволен? Поистине, холоп. Не забудь благодарственное письмо написать.
danko_vobla 01 июля 2018 | 11:18
nf5096004: ты на подсосе у клоуна, цветочек? Тоже из психопатки? Кому писать, клоуну винди? Ты напиши. Письма внутри хохло псих больницы быстро доходят.
olegleon 01 июля 2018 | 10:52
perestarok: ну мы же не на Украине. не скакали, а значит двузначное повышение не намайданили ))
ura_123 01 июля 2018 | 11:18
olegleon: Не переживай,будет тебе и двузначное повышение в довесок к повышению пенсионного возраста, ты главное держись и хорошего настроения (с). Всё будет)))
lenin3 01 июля 2018 | 10:38
Тот,кто сделает тарифы хотя бы на 4% ниже,обеспечено пожизненное президентство.Но не при нынешнем Вошьде,этому вообще все пох...
olegleon 01 июля 2018 | 10:41
а вот станет Навальный президентом и тарифы на 10% в год будет снижать!!!
vinibi_ 01 июля 2018 | 10:52
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
danko_vobla 01 июля 2018 | 10:56
vinibi_: стреляйся кокломарась. Вместе со старухой данко1!
lager23 01 июля 2018 | 11:16
danko_vobla: Приходит Свинжа-Вобла к психотерапевту и говорит:
- Доктор, мне каждую ночь снятся крысы, которые играют в футбол!
- Вот вам таблетка, примите ее, и все пройдет!
- Доктор, а можно таблетку принять завтра, у них сегодня финал?
Футбол будешь сегодня смотреть, Свинжа?
Подскажи кто выиграет?
ivanov356 01 июля 2018 | 10:42
Как обычно незаметно на большее вырастет, ой-ай и не заметили превышение.
sergei_tn 01 июля 2018 | 10:54
А в чем успех-то у него?
i_c_e 01 июля 2018 | 10:56
Это умно было — повышать по чуть-чуть каждые пол года. И натурально получается, относительно предыдущего тарифа, «чуть-чуть». Но, если сравнивать с 2013 г., «тариф с единой ставкой» на электроэнергию в Москве с тех пор на 34% подняли. Со всем остальным похоже. Это много?
ramses333 01 июля 2018 | 11:02
i_c_e: Если температуру жидкости в сосуде с лягушкой повышать постепенно, лягушка ничего не заметит и благополучно сварится.
ramses333 01 июля 2018 | 10:58
Мавр сделал свое дело (проголосовал за царя), мавр может идти нах.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 10:59
все были готовы на 10 -12 процентов. Как Крым поднимать на 4 процента теперь? Трусы в правительстве совсем не думают о Крыме и о лугандонии.
evgeny_biolog 01 июля 2018 | 10:59
"коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут"
В России как в пустыне растут только платежи ...
nik213 01 июля 2018 | 11:00
После этого тут есть кто за плешивого?
vinibi_ 01 июля 2018 | 11:12
nik213: Есть! пригожинских дерьмо троллей здесь более половины всех присутствующих и эти ублюдки-гниды здесь на работе!!!
danko_vobla 01 июля 2018 | 11:15
vinibi_: а 2 половина кло кло мрасей? Ты кто? Клиент психдиспансере, клоун? Внук данко1? Не сотрись!
bono11 01 июля 2018 | 11:11
В Туле - 6, 9 % ! Это как ?