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10:30, 01 июля 2018

Коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут в среднем на 4 процента

Такие данные предоставила Федеральная антимонопольная служба. Увеличение тарифов зависти от конкретного региона. Они могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки. Лидером роста в этом году является Санкт-Петербург, где индексация составила 6 процентов. К этому показателю также приближаются Москва, Башкортостан, Омская и Новгородская области.

Наименьший рост платежей зафиксирован в республиках Северо-Кавказского федерального округа.

Комментарии

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perestarok 01 июля 2018 | 10:36

"Коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут в среднем на 4 процента"

Очередная радостная новость. А что только на 4?

vinibi_ 01 июля 2018 | 10:40

perestarok: Так лижите больше преступную власть и вместо 4% вскорости станет 44!!!

danko_vobla 01 июля 2018 | 10:52

vinibi_: клоун неудачник. Вешайся!

nf5096004 01 июля 2018 | 11:00

danko_vobla: а ты доволен? Поистине, холоп. Не забудь благодарственное письмо написать.

danko_vobla 01 июля 2018 | 11:18

nf5096004: ты на подсосе у клоуна, цветочек? Тоже из психопатки? Кому писать, клоуну винди? Ты напиши. Письма внутри хохло псих больницы быстро доходят.

olegleon 01 июля 2018 | 10:52

perestarok: ну мы же не на Украине. не скакали, а значит двузначное повышение не намайданили ))

ura_123 01 июля 2018 | 11:18

olegleon: Не переживай,будет тебе и двузначное повышение в довесок к повышению пенсионного возраста, ты главное держись и хорошего настроения (с). Всё будет)))

lenin3 01 июля 2018 | 10:38

Тот,кто сделает тарифы хотя бы на 4% ниже,обеспечено пожизненное президентство.Но не при нынешнем Вошьде,этому вообще все пох...

olegleon 01 июля 2018 | 10:41

а вот станет Навальный президентом и тарифы на 10% в год будет снижать!!!

vinibi_ 01 июля 2018 | 10:52

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

danko_vobla 01 июля 2018 | 10:56

vinibi_: стреляйся кокломарась. Вместе со старухой данко1!

lager23 01 июля 2018 | 11:16

danko_vobla: Приходит Свинжа-Вобла к психотерапевту и говорит:
- Доктор, мне каждую ночь снятся крысы, которые играют в футбол!
- Вот вам таблетка, примите ее, и все пройдет!
- Доктор, а можно таблетку принять завтра, у них сегодня финал?

Футбол будешь сегодня смотреть, Свинжа?
Подскажи кто выиграет?

ivanov356 01 июля 2018 | 10:42

Как обычно незаметно на большее вырастет, ой-ай и не заметили превышение.

sergei_tn 01 июля 2018 | 10:54

А в чем успех-то у него?

i_c_e 01 июля 2018 | 10:56

Это умно было — повышать по чуть-чуть каждые пол года. И натурально получается, относительно предыдущего тарифа, «чуть-чуть». Но, если сравнивать с 2013 г., «тариф с единой ставкой» на электроэнергию в Москве с тех пор на 34% подняли. Со всем остальным похоже. Это много?

ramses333 01 июля 2018 | 11:02

i_c_e: Если температуру жидкости в сосуде с лягушкой повышать постепенно, лягушка ничего не заметит и благополучно сварится.

ramses333 01 июля 2018 | 10:58

Мавр сделал свое дело (проголосовал за царя), мавр может идти нах.

sergo_25_26 01 июля 2018 | 10:59

все были готовы на 10 -12 процентов. Как Крым поднимать на 4 процента теперь? Трусы в правительстве совсем не думают о Крыме и о лугандонии.

evgeny_biolog 01 июля 2018 | 10:59

"коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут"

В России как в пустыне растут только платежи ...

nik213 01 июля 2018 | 11:00

После этого тут есть кто за плешивого?

vinibi_ 01 июля 2018 | 11:12

nik213: Есть! пригожинских дерьмо троллей здесь более половины всех присутствующих и эти ублюдки-гниды здесь на работе!!!

danko_vobla 01 июля 2018 | 11:15

vinibi_: а 2 половина кло кло мрасей? Ты кто? Клиент психдиспансере, клоун? Внук данко1? Не сотрись!

bono11 01 июля 2018 | 11:11

В Туле - 6, 9 % ! Это как ?

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