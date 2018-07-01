"Коммунальные платежи в России с сегодняшнего дня вырастут в среднем на 4 процента"

Такие данные предоставила Федеральная антимонопольная служба. Увеличение тарифов зависти от конкретного региона. Они могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки. Лидером роста в этом году является Санкт-Петербург, где индексация составила 6 процентов. К этому показателю также приближаются Москва, Башкортостан, Омская и Новгородская области.

Наименьший рост платежей зафиксирован в республиках Северо-Кавказского федерального округа.