Губернатор Иркутской области направит в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста
Глава региона, член КПРФ Сергей Левченко сказал РБК, что увеличить уровень пенсий можно было бы и другим путем – повышая производительность труда населения. Государственная дума собирает отзывы регионов на резонансный законопроект.
Губернатор Магаданской области, член Единой России Николай Носов призвал сделать исключение для жителей Крайнего Севера.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kama 01 июля 2018 | 10:38
Пропал Левченко. Придут с обыском.
danko1 01 июля 2018 | 10:43
kama: Надо было ему одновременно самому заявление об отставке подать.
Всё равно выгонят, да еще уголовное дело заведут.
ivanov356 01 июля 2018 | 10:45
Понятно, производительность. Аппетиты ворья растут.
olegleon 01 июля 2018 | 10:50
хомячки! все на поддержку коммунистов!!!
linktest 01 июля 2018 | 11:10
Это же надо - один из всех догадался, что если лучше работать, повысить эффективность экономики, то повышать пенсионный возраст и не нужно. Просто памятник при жизни за такую прозорливость ставить можно.
Это шутка, конечно Все это понимают. Но живых денег хочется сейчас . И таких денег, которые можно просто взять, отняв у кого-то. А работать, планировать, создавать условия для эффективного труда людей - это же напрягаться надо, и , страшно сказать, - быть компетентными. А с компетентностью - беда. Сверхлояльных патриотов , любителей начальства и Родины - хоть отбавляй , на разных постах. А умеющих работать - по пальцам пересчитать можно, Да и тем, похоже, недолго осталось.