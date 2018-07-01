Губернатор Иркутской области направит в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста

Глава региона, член КПРФ Сергей Левченко сказал РБК, что увеличить уровень пенсий можно было бы и другим путем – повышая производительность труда населения. Государственная дума собирает отзывы регионов на резонансный законопроект.

Губернатор Магаданской области, член Единой России Николай Носов призвал сделать исключение для жителей Крайнего Севера.