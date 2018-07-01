Аргентина и Португалия покинули чемпионат мира по футболу
Португальцы в матче 1⁄8 финала со счетом 1:2 уступили команде Уругвая. Команда Аргентины со счетом 3:4 проиграла сборной Франции. Сегодня за выход в четвертьфинал поборется сборная России: в пять вечера на московском стадионе «Лужники» россияне сыграют с испанцами.
Сборная Испании тщательно подготовилась к сегодняшнему матчу и проанализировала игру соперника, — сказал тренер команды Фернандо Йерро.
Тренер добавил, что победа испанцев не гарантирована.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 10:14
Нацдилер сдержал своё обещание: Россия обогнала Португалию!
Ведь Португалия уезжает, а Россия остаётся!
multiscan 01 июля 2018 | 10:35
Пока ещё никто никого не обогнал. Португальцы проиграли в 1/8, а наши будут играть в этой стадии сегодня вечером.
vaka257 01 июля 2018 | 10:28
Самый эпохальный матч впереди...
vinibi_ 01 июля 2018 | 10:34
vaka257: Вангую-сколько же сегодня выльется на уши быдла пропагандисткого поноса!!!