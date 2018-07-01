Аргентина и Португалия покинули чемпионат мира по футболу

Португальцы в матче 1⁄ 8 финала со счетом 1:2 уступили команде Уругвая. Команда Аргентины со счетом 3:4 проиграла сборной Франции. Сегодня за выход в четвертьфинал поборется сборная России: в пять вечера на московском стадионе «Лужники» россияне сыграют с испанцами.

Сборная Испании тщательно подготовилась к сегодняшнему матчу и проанализировала игру соперника, — сказал тренер команды Фернандо Йерро.

Тренер добавил, что победа испанцев не гарантирована.