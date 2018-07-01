Между военными кораблями Южной Кореи и КНДР впервые за десять лет состоялся сеанс радиосвязи

Ее планируют поддерживать для предотвращения инцидентов в Желтом море. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Радиосвязь между военными кораблями КНДР и Южной Кореи была прервана в 2008 году после того, как Пхеньян перестал отвечать на сигналы Сеула.