Между военными кораблями Южной Кореи и КНДР впервые за десять лет состоялся сеанс радиосвязи
Ее планируют поддерживать для предотвращения инцидентов в Желтом море. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Радиосвязь между военными кораблями КНДР и Южной Кореи была прервана в 2008 году после того, как Пхеньян перестал отвечать на сигналы Сеула.
Комментарии2
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sensei54 01 июля 2018 | 10:22
Каждое судно или корабль, даже стоя у причала, обязано постоянно нести радиовахту на 16-м международном канале.
На каких частотах Сеул "подавал сигналы" - загадка.
sergei_tn 01 июля 2018 | 10:56
— Но беседа не состоялась, — сказал Иа. — Не было обмена мнениями. Ты сказал "Здорово!" и промчался дальше. Пока я обдумывал свою реплику, твой хвост мелькнул шагов за сто отсюда на холме. Я хотел было сказать: "Что? Что?" — но понял, конечно, что уже поздно.
— Ну, я очень спешил.
— Должен говорить сперва один, потом другой, — продолжал Иа. — По порядку. Иначе это нельзя считать беседой. "Здорово!" — "Что, что?" На мой взгляд, такой обмен репликами ничего не дает. Особенно если когда приходит ваша очередь говорить, вы видите только хвост собеседника. И то еле-еле.(с)