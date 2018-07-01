Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Позднее Белый дом уточнил заявление президента: оказалось, что Эр-Рияд подобного обещания не давал.

Накануне президент США написал в Twitter о своем разговоре с саудовским королем Салманом – по словам Трампа, после уговоров его партнер согласился увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей для стабилизации рынка. Саудовское агентство новостей подтвердило, что лидеры обсуждали этот вопрос в телефонном разговоре, но в сообщении не говорилось о каких-либо гарантиях со стороны короля Салмана. Кроме того, источники Wall Street Journal рассказали, что Саудовская Аравия не собирается увеличивать добычу, поскольку это может оказаться слишком дорого.

Позднее Белый дом уточнил заявление Трампа: оказалось, что Салман действительно не давал никаких обещаний, а лишь заявил, что Эр-Рияд готов нарастить производство на 2 миллиона баррелей в день в случае необходимости.

На минувшей неделе страны, участвующие в сделке ОПЕК+, договорились увеличить объем добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. С такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия.