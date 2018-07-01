Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти
Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Позднее Белый дом уточнил заявление президента: оказалось, что Эр-Рияд подобного обещания не давал.
Накануне президент США написал в Twitter о своем разговоре с саудовским королем Салманом – по словам Трампа, после уговоров его партнер согласился увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей для стабилизации рынка. Саудовское агентство новостей подтвердило, что лидеры обсуждали этот вопрос в телефонном разговоре, но в сообщении не говорилось о каких-либо гарантиях со стороны короля Салмана. Кроме того, источники Wall Street Journal рассказали, что Саудовская Аравия не собирается увеличивать добычу, поскольку это может оказаться слишком дорого.
Позднее Белый дом уточнил заявление Трампа: оказалось, что Салман действительно не давал никаких обещаний, а лишь заявил, что Эр-Рияд готов нарастить производство на 2 миллиона баррелей в день в случае необходимости.
На минувшей неделе страны, участвующие в сделке ОПЕК+, договорились увеличить объем добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. С такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия.
Комментарии4
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timwlad78 01 июля 2018 | 10:20
Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти
Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. Позднее Белый дом уточнил заявление президента: оказалось, что Эр-Рияд подобного обещания не давал.
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США и их холуи всеми способами стараются всем доказать ,что они контролируют весь энергетический рынок. Потому и в Польше заявляют ,что им подавай газ по дешевле, на Востоке Украины разрушают всю газотранспортную и распределительную систему.
В Общем США объявили войну всему мировому рынку чтобы всеми способами удержать своё единоличное влияние на мировую финансовую систему через уничтожение рынков в других странах.
США даже на надо заботится о развитии собственного рынка,достаточно разрушать рынки конкурентов.
ura_russians 01 июля 2018 | 10:36
timwlad78:
США могут влиять исключительно на своих шестёрок из ЕС и оккупированные страны типа Японии.
Независимые страны могут позволить себе вести независимую политику (Китай, Россия, Турция, Израиль и т д )
vladimirgornitsky 01 июля 2018 | 10:24
Считать достоверной информацией высказывания Трампа могут только очень наивные и доверчивые люди. По количеству лживых заявлений Трамп в несколько раз опережает всех современных американских политиков.
Порой он явно врет сознательно, порой явно просто сам не понимает, что говорит и несет откровенную чушь.
Вот результаты анализа правдивости заявлений Трампа и Хиллари Клинтон с сайта politfact.com (первый показатель - Трамп,второй - Клинтон). У остальных американских политиков, которых я проверил, показатели близки к показателям Клинтон. Трамп стоит совершенно особняком.
Правда - 5% 24%
В основном правда - 12% 26%
Полуправда - 15% 23%
В основном ложь - 22% 14%
Ложь - 32% 10%
Грубейшая ложь - 15% 2%
irinakingsize1 01 июля 2018 | 11:04
vladimirgornitsky:
Позвольте дополнить исследования профессионалов своими собственными наблюдениями.Вот итоги уважаемого во всем мире руководителя российского государства:
Правда - 100%
В основном правда - 100%
Полуправда - не бывает, тока правда
В основном ложь - вы че, охренели?
Ложь - какая ложь? где ложь? он и слова-то такого не знает
Грубейшая ложь - Ох и дотрындитесь вы со своими исследованиями до цугундера