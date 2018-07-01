Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил против повышения возраста выхода на пенсию

На этом фоне в десятках городах сегодня проходят акции против пенсионной реформы.

Инициативу российского правительства иркутский губернатор не разделяет. Повышения пенсий можно было бы добиться увеличением производительности труда, сказал Сергей Левченко РБК. Коммунист на следующей неделе направит в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект.

Акции против повышения пенсионного возраста сегодня намечены в нескольких десятках городов, в некоторых их организуют сторонники Алексея Навального. Одним из первых митинг прошёл в Хабаровске. Инцидентов не было, по словам организаторов, собралось много людей. Акцию провели и в Комсомольске-на Амуре. А вот в Омске и Якутске власти пытаются сорвать протестные акции. В первом случае полицейские не дают установить сцену, хотя митинг согласован. В Якутске власти включили музыку и пытаются заглушить митингующих сторонников Навального, сообщает znak.com.

В крупных городах, в том числе Москве и Петербурге, чиновники акции не разрешили. Из-за правил, которые действуют в связи с чемпионатом мира по футболу. Митинги также запретили и в ряде городов, где матчи не проводятся.

Навальный призвал сторонников выходить только на согласованный акции против повышения пенсионного возраста. Сам он в них сегодня участвовать не будет.

Повышать возраст выхода на пенсию власти намерены поэтапно для мужчин до 65 лет, женщин 63-х. Реформа начнётся в следующем году.