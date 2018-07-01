Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил против повышения возраста выхода на пенсию
На этом фоне в десятках городах сегодня проходят акции против пенсионной реформы.
Инициативу российского правительства иркутский губернатор не разделяет. Повышения пенсий можно было бы добиться увеличением производительности труда, сказал Сергей Левченко РБК. Коммунист на следующей неделе направит в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект.
Акции против повышения пенсионного возраста сегодня намечены в нескольких десятках городов, в некоторых их организуют сторонники Алексея Навального. Одним из первых митинг прошёл в Хабаровске. Инцидентов не было, по словам организаторов, собралось много людей. Акцию провели и в Комсомольске-на Амуре. А вот в Омске и Якутске власти пытаются сорвать протестные акции. В первом случае полицейские не дают установить сцену, хотя митинг согласован. В Якутске власти включили музыку и пытаются заглушить митингующих сторонников Навального, сообщает znak.com.
В крупных городах, в том числе Москве и Петербурге, чиновники акции не разрешили. Из-за правил, которые действуют в связи с чемпионатом мира по футболу. Митинги также запретили и в ряде городов, где матчи не проводятся.
Навальный призвал сторонников выходить только на согласованный акции против повышения пенсионного возраста. Сам он в них сегодня участвовать не будет.
Повышать возраст выхода на пенсию власти намерены поэтапно для мужчин до 65 лет, женщин 63-х. Реформа начнётся в следующем году.
Комментарии4
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olegleon 01 июля 2018 | 10:23
коммунисты против? ничего удивительного
kablukov 01 июля 2018 | 10:23
Даже бояре против.
ivanov356 01 июля 2018 | 10:26
А всё остальное устраивает?
mihvol_57 01 июля 2018 | 10:46
Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ:
«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»
Cогласно п.1 ст.7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):
«Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»
Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо:
отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!
А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…».
Оказывается будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России, будут по новому закону явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионером, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом – новый антиконституционный закон серьёзно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.
Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом государстве.
Согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьёзно.
Скорее бы это "серьезно" стало смертельным для путинского режима.