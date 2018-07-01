Сборная Россия по футболу сыграет сегодня с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча начнется в пять вечера на стадионе «Лужники».

Накануне определились первые четертьфиналисты – это сборные Франции и Уругвая. Французы одержали победу над аргентинцами (4:3), команда Уругвая оказалась сильнее Португалии (2:1).