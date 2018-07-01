Сборная Россия по футболу сыграет сегодня с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира
Сборная Россия по футболу сыграет сегодня с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча начнется в пять вечера на стадионе «Лужники».
Накануне определились первые четертьфиналисты – это сборные Франции и Уругвая. Французы одержали победу над аргентинцами (4:3), команда Уругвая оказалась сильнее Португалии (2:1).
Комментарии2
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vinibi_ 01 июля 2018 | 09:44
Этот чемпионат приносит много сюрпризов-по этой логики наши кривоногие бревна возможно сегодня и обыграют Испанию?!
antiboh 01 июля 2018 | 09:46
эту "новость" так и будут сообщать каждые полчаса?