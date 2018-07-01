Минтранс рассчитывает в этом году получить более 20 миллиардов рублей в качестве по системе «Платон»

Минтранс рассчитывает в этом году получить более 20 миллиардов рублей в качестве сборов с грузовых автомобилей по системе «Платон». Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Он заверил, что доходы пойдут на ремонт и усовершенствование транспортной инфраструктуры, — передает агентство РИА.